Fedez e Chiara Ferragni potrebbero non aver comprato l’attico lussuoso in cui vivono: il regalo della ditta costruttrice in cambio di pubblicità

Fedez e Chiara Ferragni sono sicuramente una delle coppie più seguite sui social. La loro vita da sogno, infatti, è invidiata dai fan di tutto il mondo che, affascinati, continuano a seguire i due con costanza e assiduità. Questo, inevitabilmente, ha spinto e continua a spingere aziende di ogni dove a regalare indumenti, accessori e utilità a Fedez e Chiara. Una loro video postato su Instagram stories, infatti, riesce a raggiungere un pubblico maggiore di quello di una fiction Rai in prima serata. Si parla di milioni e milioni di follower e questo, quindi, si traduce in visibilità e pubblicità assicurata per le aziende e i marchi che sui social vengono citati da loro. E se tutto questo avesse permesso alla Ferragni e al suo futuro marito di riuscire ad ottenere addirittura una casa gratis?

Chiara Ferragni e Fedez: casa gratis in cambio di visibilità? Lo scoop del settimanale Oggi

Si, avete letto bene. Il lussuoso attico a Milano potrebbe essere stato dato alla coppia gratuitamente, tutto in cambio di pubblicità. Ad avanzare questa ipotesi è stato nello specifico il settimanale Oggi. Stando a quanto scritto dal giornale, infatti, nel video in cui Chiara e Fedez mostrano il loro nuovo appartamento “Si sente una frase di dubbia interpretazione”. Quale? “Arrivati al punto in cui mostrano la camera della tata di Leo, sia Fedez sia Chiara si lasciano sfuggire: ‘Cambieremo il letto, questo è un po’ triste'”. Questa frase, secondo il giornale farebbe pensare che “Non l’abbiano scelto loro e sembrerebbe rafforzare una voce che gira, quella secondo cui la casa da sogno i due non l’abbiano davvero comprata, ma se la siano fatta mettere a disposizione in cambio di pubblicità”.

Chiara Ferragni e Fedez: l’appartamento lussuoso stupisce il web

Prima delle nozze in Sicilia, dunque, Chiara Ferragni e Fedez hanno pensato bene di organizzare al meglio il loro trasferimento in Italia. Passaggio quest’ultimo che, ovviamente, non poteva non comprendere la sistemazione della famiglia in una casa tutta loro. Il nuovo appartamento di quasi 400 metri quadri è strutturato su due livelli, quello inferiore si affaccia su un grande terrazzo con Jacuzzi mentre quello superiore è quasi completamente dedicato al guardaroba.