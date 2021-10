Fedez, che amaro in bocca l’intervista di Fazio: qualcosa non è tornato

Fra gli ospiti della prima puntata di questa nuova stagione 2021 di Che tempo che fa trasmessa domenica 3 ottobre su Rai Tre c’è stato spazio anche per Fedez. Il rapper lombardo è stato invitato da Fabio Fazio (per la prima volta in tv con la barba completamente bianca) per presentare il singolo Mille in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. Il pezzo in questione è stato uno dei tormentoni dell’estate ed è ancora oggi passatissimo da radio e in tv (è la colonna sonora dello spot Coca Cola, di cui è a sua volta una marketta).

L’attesa per l’arrivo di Fedez in Rai era alle stelle, ed è proprio per questo motivo che, lo possiamo dire senza troppi giri di parole, la sua ospitata è stata una delusione. Questa è stata la primissima occasione, infatti, in cui l’artista è tornato in Rai dopo il putiferio scatenato al Concerto del Primo Maggio 2021. Come ricordete, il discorso di Fedez inedito anche per Mamma Rai aveva dato vita ad un vero e proprio tsunami. Le sue parole, ufficialmente non approvate dai vertici aziendali, erano state un j’accuse pesantissimo nei confronti di molti esponenti leghisti, rei di aver fatto muro contro l’approvazione della Legge ZAN.

Ma alla luce (o forse bisognerebbe dire sotto l’ombra?) del silenzio elettorale in vigore, la chiacchierata con Fabio Fazio è stato quanto di più blando avremmo potuto aspettarci. Il presentatore ha posto a Fedez e ai suoi due colleghi sempre le solite domande, perdendo così l’occasione per delle succose dichiarazioni da parte del marito di Chiara Ferragni su quanto accaduto.

Proprio qualche giorno fa, fra l’altro, Fedez aveva commentato ironicamente il suo ritorno in Rai. Via Instagram Stories l’artista di Vorrei ma non posto aveva ricordato ai suoi follower che sarebbe stato nuovamente su Rai Tre proprio grazie all’invito di Fazio. Fedez, in ogni caso, è nel frattempo tornato a dormire sogni tranquilli. Rai Tre ha infatti deciso di ritirare la querela nei suoi confronti. Un ottimo motivo, insomma, per fare ritorno alla rete che tanto aveva criticato per farsi un po’ di sana promozione. Tutto è bene quel che finisce bene? Sì, perlomeno fino alla prossima querela.