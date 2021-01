Il Codacons è tornato ad attaccare Fedez. L’associazione dei consumatori ha condiviso una nota polemica nella quale chiede la squalifica immediata del cantante dal Festival di Sanremo 2021. Nelle ultime ore il rapper ha commesso un grave errore. Il 31enne ha diffuso per sbaglio su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara Chiamami per nome, presentata in coppia con l’amica e collega Francesca Michielin.

La “storia” incriminata non è più visibile sul profilo Instagram del marito di Chiara Ferragni, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. I vertici della Rai e la direzione del Festival si sono attivate per le verifiche del caso. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni.

Nell’attesa il Codacons ha presentato una diffida urgente alla Rai per escludere “con effetto immediato” Fedez dal prossimo Festival di Sanremo. Pena una “inevitabile” denuncia penale contro l’azienda e azioni risarcitorie. Nella nota si legge quanto segue:

“Il brano di Fedez non può più essere considerato inedito. La canzone è stata infatti ascoltata da milioni di utenti, dopo la pubblicazione del brano sia sul web che sui social network, situazione che si pone in netto contrasto con il regolamento della kermesse che vieta categoricamente che le canzoni in gara siano pubblicate prima dell’esecuzione all’Ariston”

E poi ancora:

“Se la Rai non escluderà Fedez dalla gara, denunceremo penalmente l’azienda per omissione di atti d’ufficio e avvieremo nei confronti della rete le dovute azioni risarcitorie, anche per conto degli altri artisti che partecipano al festival e che risulterebbero ingiustamente penalizzati”

L’associazione fa riferimento a situazioni analoghe a quella di Fedez e al fatto che la Rai in quelle occasioni ha escluso gli artisti che avevano anticipato i brani in gara. Il Codacons ha avvertito che in nessun caso potranno essere accettati trattamenti diversi o di favore per il rapper.

Al momento né Fedez né Francesca Michielin hanno commentato l’accaduto. In passato non sono però mancati casi simili. L’ultimo è accaduto lo scorso anno, quando Riki ha canticchiato una ventina di secondi della sua versione de L’Edera. Cover del celebre brano di Nilla Pizzi che ha poi presentato in una delle serate all’Ariston.

In quel caso il cantante è stato assolto, trattandosi di un brano edito e tenendo conto della buona fede dell’artista che aveva subito rimosso la clip. In passato non ci sono state squalifiche neanche per la coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due hanno addirittura vinto con un brano dal ritornello molto simile a quello di una canzone già edita.

Nessuna squalifica neppure per Simone Cristicchi, al Festival di Sanremo con una canzone già presentata anni prima a una rassegna canora. Come i loro predecessori pure Fedez e Francesca Michielin riusciranno a cavarsela?