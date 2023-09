Fedez a Belve, colpaccio Fagnani: il rapper ha ceduto (retroscena)

Fedez è stato recentemente protagonista di un’estate musicale di successo grazie al singolo Disco Paradise (in collaborazione con Annalisa e Articolo 31), che si è presto trasformato in un vero e proprio tormentone. Pochi giorni fa, inoltre, è uscita la puntata speciale di The Ferragnez sul Festival di Sanremo, dove sono stati rivelati alcuni dettagli del noto battibecco dietro le quinte con Chiara Ferragni. Per il rapper milanese, però, potrebbe presto esserci un’ospitata in televisione.

Fedez a Belve: l’indiscrezione

Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, Fedez potrebbe essere uno dei prossimi ospiti a Belve di Francesca Fagnani. Il giudice di X Factor, nonostante le iniziali reticenze a partecipare al programma in prima serata su Rai 2, pare abbia cambiato idea. “Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene” aveva dichiarato in precedenza, pur definendosi fan dello show. Dopo aver intervistato Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona, Fagnani potrebbe contare su un altro ospite di livello per Belve, che al debutto di martedì 26 settembre è partito con un più che convincente 10% di share.

Tra i prossimi ospiti di Belve ci saranno anche Raoul Bova ed Emanuele Filiberto di Savoia. Per quanto riguarda i nomi non ancora confermati, che potrebbero sottoporsi alle domande della Fagnani, ci sono quelli di Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Chi, invece, pare ci abbia ripensato è stata Elly Schlein. Dopo un primo momento in cui sembrava vicina al programma, la segretaria del Partito Democratico avrebbe cambiato idea. Possibile che qualcuno le abbia fatto notare come lo stile del programma non le si addicesse, visto il suo sconfinare anche nella vita privata dell’intervistato.

Belve: gli intervistati della prima puntata

Ad essersi raccontato nella prima puntata della nona edizione di Belve, come accennato, c’è stato Fabrizio Corona, isnieme ad Arisa e De Martino. L’ex re dei Paparazzi, in questa occasione, ha smentito le possibili nozze con Giacomo Urtis, innescando lo sfogo di quest’ultimo. Il chirurgo, infatti, aveva esternato il suo dispiacere via social, ammettendo di aver creduto alle parole dell’amico.

Stefano De Martino, nel corso dell’intervista, ha smentito in modo categorico il vociferato tradimento come causa della rottura con Belen Rodriguez. Arisa, infine, aveva approfittato dell’ospitata da Fagnani per tornare sulla polemica che l’aveva vista coinvolta dopo le sue parole sulla premier Giorgia Meloni, parlando anche del recente botta e risposta avuto con Paola Iezzi.