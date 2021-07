Federico Rossi positivo al Covid: il cantante in quarantena, come sta

Federico Rossi ha il Covid? Pare proprio che il cantante non sia riuscito a evitare il virus e che stavolta lo abbia beccato. Lo ha rivelato nelle sue stories su Instagram, che da qualche giorno fa rigorosamente da casa. Qualcuno aveva già iniziato ad avere sospetti, poi è arrivata la conferma. Con un video, Federico ha spiegato di essere in quarantena. In realtà lui non ha mai detto in modo esplicito “sono positivo al Covid”, per cui c’è una remota possibilità che sia in quarantena in attesa del risultato del tampone. Magari perché è entrato in contatto con un caso positivo. Tuttavia risulta più facile pensare che abbia contratto il Coronavirus, dato che poi ha anche parlato di tamponi.

Ha anche detto di essere in quarantena e di non avere sintomi, quindi pare proprio che sia risultato positivo. Non ha raccontato molto della situazione ma forse perché, nel suo caso, c’è poco da raccontare. Come sta Federico Rossi? Non ha sintomi, per cui la situazione è del tutto sotto controllo. “Sono in quarantena, però sto bene. Non ho sintomi”, queste sono state le sue parole nel video. Nonostante ciò deve trascorrere dei giorni in casa fino a quando non si sarà negativizzato.

Sul video però ha aggiunto un messaggio, scritto stavolta. Sebbene sia risultato positivo al Covid Federico Rossi non ha nascosto il suo ottimismo circa il periodo storico che siamo costretti a vivere. Il cantante è certo che presto tutto questo finirà e che ne verremo fuori prima o poi, lui ne è convinto. Ha invitato tutti coloro che lo seguono a fare il vaccino e a continuare a usare sempre la mascherina; ha specificato la Ffp2, per essere ancora più sicuri di non entrare in contatto col virus.

Per esperienza personale, infine, ha suggerito a chi ha qualche dubbio di sottoporsi al tampone molecolare e di diffidare dai test rapidi. In effetti quelli rapidi potrebbero dare un risultato non del tutto affidabile, per cui quando il sospetto è fondato è sempre meglio segnalare il caso al medico e fare un tempone molecolare. Da questa sua precisazione è probabile che il suo test rapido avesse dato un risultato sbagliato. Insomma è possibile che si sia sottoposto a un tampone rapido e che abbia dato esito negativo, poi il molecolare ha svelato che Federico Rossi è positivo al Covid.