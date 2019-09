Federico Palmieri morto a 41 anni: l’attore si è suicidato

By

Come è morto l’attore Federico Palmieri: perché si è suicidato

Lutto nel mondo del cinema e del teatro. Si è spento all’età di 41 anni l’attore Federico Palmieri. Giovedì 5 settembre l’artista è stato trovato privo di vita a Roma, nella sua abitazione sita in piazza Bologna. Fondatore del Teatro dei Balbuzienti, Federico Palmieri viveva con la madre, al momento della tragedia fuori Roma, ed il suo adorato cane Rocco. Al momento sono ignoti i motivi che hanno spinto Palmieri a compiere il gesto estremo. L’interprete aveva da sempre la passione per la recitazione e si era speso molto per il palcoscenico. Tra gli ultimi lavori il film Ride di Valerio Mastrandrea.

Federico Palmieri è morto: le parole dell’amico

“Ci siamo incontrati martedì scorso, era un po’ giù di morale. Mai avrei pensato che fosse stata l’ultima volta”, ha ricordato a Roma Today Andrea, amico di Federico Palmieri. “Federico viveva con la madre ed in totale simbiosi con il suo amato cane, Rocco. Una persona speciale, che aveva dedicato tutta la sua vita al cinema ed al teatro. Federico era balbuziente ed aveva elaborato un metodo per superare questa difficoltà fondando il Teatro dei Balbuzienti, proprio dedicato a chi aveva queste difficoltà linguistiche“, ha aggiunto. Federico è stato trovato impicciato con una corda ad una trave del giardino condominiale.

Federico Palmieri: balbuziente e animalista convinto

“Purtroppo non ha avuto il giusto riconoscimento per le sue capacità artistiche. Mi diceva sempre di quanto fosse difficile poter lavorare nel mondo del cinema e del teatro senza le giuste conoscenze. Nonostante questo mancato riconoscimento, aveva con il suo progetto del Teatro dei Balbuzienti creato qualcosa di meraviglioso, dimostrazione del fatto che nella vita si può riuscire ad emergere anche solamente con le proprie forze, e lui di coraggio e bontà d’animo ne aveva per tutti”, ha aggiunto l’amico di Federico Palmieri.