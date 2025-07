Federico Gregucci in ospedale, Clarissa Marchese racconta cosa gli è successo

Federico Gregucci e Clarissa Marchese si sono conosciuti nel lontano 2016 a Uomini e Donne e, da allora, non si sono più lasciati. Fin dal primo momento hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro e così fin da subito si sono impegnati in una convivenza, poi in un matrimonio e successivamente hanno formato la loro bellissima famiglia. Oggi hanno due figli che hanno riempito la loro vita di colori. Le cose per la famiglia “Marchesucci” sembra andare a gonfie vele, ma la realtà è che Federico, negli ultimi mesi, ha avuto diversi problemi in seguito ad una operazione. Motivo per cui, al momento, è ricoverato in ospedale. Domani verrà dimesso e ci auguriamo dunque che tutto possa andare per il meglio, ma per la famiglia è stato un brutto spavento. A raccontare tutto è stata proprio Clarissa.

Tutto è cominciato quando, a fine maggio, Federico è stato operato ad una caviglia. L’intervento è anche andato bene ma purtroppo la ferita, durante la convalescenza, non si è sanata nel modo in cui avrebbe dovuto. Infatti si è ritrovato a passare tra un ospedale e l’altro proprio durante i loro viaggi, avvertendo un fortissimo dolore e ritrovandosi la ferita puntualmente insanguinata, dolorante e con del pus. Dopo settimane di ospedali, hanno deciso di risolvere una volta e per tutte questo problema, soprattutto perché lui doveva partire per Miami per motivi di lavoro.

Federico in ospedale, Clarissa: “Non vediamo l’ora di abbracciarlo forte”

Anche se può sembrare un problema piccolo, gli ospedali hanno fatto davvero fatica a capire come fare a risolvere questo problema di Federico. Al momento è ricoverato perché deve stare sotto osservazione ma domani sarà dimesso, per la gioia della moglie e dei figli che sentono già la sua mancanza.

“Grazie al cielo lui è la persona più positiva del mondo e sta affrontando tutto come solo lui sa fare, però non vi nego che mi sento terribilmente in colpa a non essergli vicina” ha dichiarato Clarissa, che al momento si trova a casa di sua madre. “Non posso per cause maggiori, non vediamo l’ora di abbracciarlo forte” ha concluso, provando anche lei ad essere positiva e a sperare che le cose per il marito possano andare finalmente per il meglio.