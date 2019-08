Federico Fashion Style vittima di furto a Milano: ecco cosa è successo

Federico Fashion Style vittima di furto a Milano. Il parrucchiere racconta l’accaduto

Durante l’ultimo anno non si sente che parlare di lui. Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più famosi e richiesti d’Italia. Federico è anche definito come ‘il parrucchiere delle star’ diventato celebre grazie al programma Il Salone delle Meraviglie che va in onda su Real Time. Attraverso il programma, infatti, il pubblico può vedere il modo in cui il parrucchiere lavora e le acconciature a cui dà vita grazie a delle tecniche molto speciali che solo lui conosce. Ma Federico, però, è anche molto famoso per il suo stile sempre molto glamour e luminoso tanto apprezzato dai suoi tantissimi fan. Il coiffeur di Anzio macina tantissimi successi ma oggi ha raccontato sul suo profilo Instagram un brutto episodio che l’ha coinvolto poco fa a Milano dove ha un secondo secondo salone. Federico infatti è stato vittima di furto e purtroppo gli stato rubato un oggetto di grande valore sia materiale che affettivo.

“Poteva strapparmi il braccio!”, il racconto di Federico Fashion Style

Su Instagram Federico ha raccontato l’accaduto postando una foto dove si vedono i lividi e le ferite che ha sul polso e sulla mano. Ecco le sue parole: “Ragazzi vi voglio raccontare un fatto accaduto a corso Como a Milano. Un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio e nella frazione di un secondo mi strappa il Rolex dal braccio! È durato tutto meno di 10 secondi! Basta guardare l’anello che la croce era bassa e ora è alta, pensate il dolore che mi ha fatto! Mi è andata anche bene poteva portarmi via il braccio! No comment! Io direi che questa gente debba tornare al proprio paese! Vergogna! Senza parole, oltre la paura anche il valore affettivo dell’orologio! Era un regalo di Valeria Marini per il mio compleanno di due anni fa! Io chiedo solo giustizia per questa gentaglia che gira! Vergogna”.

Le lacrime di Federico e la precisazione: “Io non sono razzista”

Federico Fashion Style ha poi raccontato quanto accaduto anche tramite delle stories su Instagram. Il parrucchiere, nell’assoluta tranquillità ha precisato di non essere razzista ma di essere, giustamente, molto arrabbiato per il furto. In seguito Federico è apparso in lacrime tra le mura del suo salone ed ha ammesso di essere molto dispiaciuto perché quell’orologio gli era stato regalato da Valeria Marini: “Questo è quello che mi fa più rabbia. Io ci tenevo troppo”.