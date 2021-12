Federico Fashion Style multato ancora, polizia municipale nel nuovo locale

Federico Fashion Style è stato multato di nuovo. Stavolta è successo a Napoli, dove ha aperto da pochi mesi il suo nuovo salone. Il protagonista di Ballando con le Stelle, al secolo Federico Lauri, ha inaugurato il nuovo locale nella città partenopea lo scorso luglio. Precisamente il Salone delle Meraviglie di Napoli si trova presso la COIN di Via Scarlatti, in una delle zone più eleganti della città, il Vomero. Si tratta del quarto salone di Federico in giro per l’Italia, e di sicuro non l’ultimo. I suoi trattamenti sono tra i più cercati, nelle puntate su Real Time si vedono persone arrivare da ogni regione per uno stravolgimento di look.

Così dopo il primo salone di Anzio, dopo quello di Roma e anche il locale di Milano, adesso nell’agenda sempre molto piena di viaggi e appuntamenti di Federico c’è anche il locale di Napoli. Nel giro di pochi mesi il salone è finito subito sulle pagine di cronaca per una multa. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, come riportato da Il Mattino, quando la polizia municipale di Napoli è entrata nel locale del Vomero e ha sorpreso i dipendenti senza mascherina.

I vigili urbani dunque hanno notificato un’infrazione della normativa anti-Covid durante un controllo nel salone. Come se non bastasse, la multa al salone di Federico Fashion Style ha radunato davanti al locale la folla, attirata dal trambusto e accorsa per curiosità. L’arrivo della polizia municipale insomma ha richiamato l’attenzione, per questo è stato inevitabile che la notizia facesse subito il giro della città e del Web. Anche perché Federico Fashion Style è ancor più popolare in questo momento, vista la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2021, dove si giocherà la vittoria nella finale di sabato.

Federico non era presente nel locale al momento della multa, ma non è la prima volta che accade una cosa simile. A marzo scorso infatti durante un tour in Sardegna il locale in cui stava facendo tappa ha ricevuto la visita della polizia locale. Era arrivata una segnalazione di un cittadino. I vigili trovarono il locale particolarmente affollato, per questo lo hanno multato, sempre per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid. Al momento Federico non ha commentato sui social la multa al salone del Vomero.