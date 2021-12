Federico Chiesa, “è finita con Benedetta”: lo scoop è inaspettato

Federico Chiesa e Benedetta Quagli si sono lasciati? Ebbene sembra proprio che il calciatore, attaccante della Juventus, sia tornato single. La sua storica storia d’amore con la giovane 20enne è giunta al capolinea. Oggi i fan della coppia avevano notato qualcosa di strano sui profili Instagram dei due diretti interessati. In particolare, qualcuno ha fatto notare che il calciatore bianconero avrebbe cancellato le Storie in evidenza che condivideva con Benedetta.

Ed ecco che in questi minuti Alessandro Rosica, con il suo account di Instagram Investigatoresocial, ha confermato la rottura tra Chiesa e la fidanzata Benedetta. “È finita purtroppo una delle storie più belle del panorama calcistico”, scrive l’esperto di gossip, condividendo una foto che ritrae Federico insieme a quella che ormai non sarebbe più la sua dolce metà. “Si dicono addio”, continua, definendole “due persone fantastiche”. La loro storia d’amore, in effetti, aveva conquistato tutti.

Lontana dalle luci dei riflettori, Benedetta trascorreva molto tempo in compagnia di Chiesa. Una lunga relazione, la loro, che ha fatto sognare tantissimi tifosi. Dopo la vittoria azzurra agli Europei 2022, la coppia era stata paparazzata a Portofino. Nel frattempo, hanno sempre aggiornato i loro profili social con le foto legate ai loro momenti insieme. Solitamente appaiono felici e complici. Proprio per questo il gossip arriva in modo inaspettato.

L’ultimo post che Benedetta ha condiviso insieme a Chiesa risale allo scorso 28 novembre. Invece sull’account del talentuoso calciatore juventino compare una foto che lo ritrae mentre stringe tra le sue braccia Benedetta, il 7 novembre. Ora non resta che attendere una conferma o una smentita da parte dei due diretti interessati.

Chi è Benedetta Quagli: la storia con Federico Chiesa

Con un account Instagram seguito da ben 300mila persone, colei che pare sia ormai l’ex fidanzata di Chiesa condivide spesso momenti della sua giornata con il pubblico. I suoi follower sono aumentati proprio in questi mesi, visto che fino allo scorso luglio godeva di meno seguaci.

Non fa parte del mondo dello spettacolo e ha sempre sostenuto il calciatore durante i suoi incontri. In questi mesi ha anche stretto amicizia con AnnaKee Molenaar, fidanzata del difensore Matthijs De Light, Eldina Vanessa Ahmic, calciatrice e compagna di Dejan Kulusevski, e Alice Campello, moglie di Alvaro Morata.

Classe 2001, Benedetta condivide la sua passione per i viaggi sui social, lavorando come influencer, ma non si sa molto di lei. Insieme al calciatore della Juve, hanno reso pubblica la loro relazione nel 2019 e da allora non si erano più separati.