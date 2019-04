Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Arriva la smentita della giornalista

Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l’ha visto? La giornalista smentisce la notizia

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Sul web, da diverse ore, non si parla d’altro. Ebbene, pochi minuti fa, quando la notizia era già stata riportata da diversi siti, la giornalista ha preso la parola per dire la sua e fare chiarezza. L’addio alla trasmissione e la sostituzione con Maria Grazia Bruzzone è stata smentita dalla Sciarelli che, come ha riportato Repubblica.it, ha dichiarato: “Questa storia che lascio Chi l’ha visto? circola da giorni, ma non è vero. Ogni tanto dico che sono stanca e qualcuno ci ricama su”.

Maria Grazia Bruzzone al posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? “Anche lei ha smentito”

Federica Sciarelli, come anticipato sopra, ha anche smentito l’arrivo di Maria Grazia Bruzzone a Chi l’ha visto?. “Hanno scritto che mi avrebbe sostituito la criminologa Maria Grazia Bruzzone, ma anche lei ha smentito”, ha affermato la giornalista. “Resto al mio posto. Quello che mi piacerebbe tanto, è condurre un programma politico perché al Tg3 mi sono occupata per 15 anni di politica. Quindici anni di Chi l’ha visto?, quindici di politica, forse sarebbe il caso di occuparsi di un programma di cucina”, ha poi aggiunto ironicamente.

Federica Sciarelli non rinuncia Chi l’ha visto? Buone notizie per il pubblico affezionato alla trasmissione

Il pubblico affezionato a Chi l’ha visto? può dunque dormire a sogni tranquilli: Federica Sciarelli non lascerà il programma, non in questa stagione per lo meno. Se la giornalista con la sua trasmissione è riuscita a reggere la concorrenza per ben 15 anni, d’altronde, ci sarebbe da chiedersi come mai la Rai dovrebbe rinunciare ad un cavallo di battaglia come lei. La Sciarelli, sopratutto in termini di Ascolti TV, continua a portare a casa dei buoni risultati e, visto le sue ultime dichiarazioni, pare intenzionata a proseguire su questa strada.