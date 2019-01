Federica Pellegrini, la verità su Alberto Tomba: “Gossip inventato di sana pianta”

Federica Pellegrini in TV: il nuoto e il suo debutto a Italia’s got Talent

Per Federica Pellegrini pare si stia aprendo una nuova stagione professionale. La campionessa olimpica, dopo i numerosi successi in campo sportivo, ha deciso di mettersi in gioco in TV, diventando uno dei giudici della prossima edizione di Italia’s got Talent. Dei suoi progetti, compreso il debutto in televisione, Federica ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La Pellegrini, stando a quanto dichiarato, si ritiene oggi soddisfatta della sua collaborazione con Sky. In merito all’eventualità di dedicarsi a tempo pieno al mondo dello spettacolo, inoltre, ha subito ribadito: “Sono ancora molto concentrata sul nuoto. Ma devo dire che la tv mi piace, a patto che siano progetti di qualità”.

Federica Pellegrini pronta a mettere su famiglia: dopo Filippo Magnini ci ripensa

Durante l’intervista Federica Pellegrini ha anche dichiarato di sentirsi adesso pronta a mettere su famiglia. Alla base della rottura con Filippo Magnini, come gli appassionati di gossip ricorderanno, ci fu proprio la divergenza di opinioni su questa eventualità. Lui voleva sposarsi e diventare padre mentre lei non si sentiva ancora pronta a fare il grande passo. Adesso, però, per la Pellegrini le cose sono cambiate. Se e qualora dovesse arrivare l’uomo giusto, infatti, questa volta non si tirerebbe indietro. Intanto, però, continua a dichiararsi single.

Federica Pellegrini, tutta la verità su Alberto Tomba: Il flirt con lo sportivo? “Gossip inventato di sana pianta”

L’uomo che Federica Pellegrini vedrebbe bene al suo fianco, come ha spiegato lei stessa nella sua intervista, deve essere bello e spiritoso. Questa persona potrebbe coincidere con la figura di Alberto Tomba? Alla domanda sul presento flirt con lo sportivo, però, Federica ha subito risposto smentendo categoricamente. Le voci sul loro conto? “Gossip inventato di sana pianta” ha affermato la Pellegrini.