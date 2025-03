Federica Pellegrini, polemiche per il nuovo tatuaggio: ‘è indecente!’

Abbiamo imparato a conoscere Federica Pellegrini negli anni. Prima come sportiva e in seguito come protagonista del piccolo schermo. Nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha riscosso l’ennesimo successo mostrando le sue fragilità ed anche la sua forza. E’ stata l’unica concorrente a dover affrontare il cambio repentino di tre maestri e ad uscirne comunque alla grande. Ma da una sportiva come Federica era difficile aspettarsi qualcosa di diverso. In passato quando ha partecipato al reality Pechino Express abbiamo conosciuto una nuova Federica. Una ragazza innamorata del suo compagno e abbiamo assistito alla dolcezza di Matteo Giunta che l’ha sempre supportata in ogni sua avventura. Insomma Federica non ha mai nascosto quanto sia unita la sua famiglia.

Con l’arrivo poi di Matilde la coppia ha raggiunto quasi la perfezione. Non a caso ho specificato quasi. Sapete perché? Il motivo è semplice! Manca ancora un elemento a completare il quadro. O meglio, ben quattro elementi. Si tratta dei suoi cagnolini. Ad omaggiare l’affetto che la campionessa prova per loro non poteva mancare un gesto dolcissimo. Sulla sua bacheca social, la Pellegrini, ha mostrato un nuovo tatuaggio con l’immagine dei suoi quattro adorati cuccioli. In calce alla foto troviamo la dicitura “Ohana significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato“. Un gesto importante che mostra l’estrema sensibilità di questa donna. Ma ovviamente il web non può non dire la sua e qui iniziano una serie di commenti al limite del surreale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Il gesto di Federica Pellegrini scatena aspre critiche

“Non credo ci sia bisogno di tatuarseli…così grandi poi… avrei preferito delle miniature, più eleganti…“. Così commenta un utente. C’è chi persino se la prende con la tatuatrice sostenendo abbia firmato l’opera. Quest’ultima ha prontamente smentito che ci fosse la sua firma sotto al tatuaggio. Insomma come sempre, qualsiasi gesto, suscita critiche e discussioni varie. Inutile sottolineare che la Pellegrini non ha risposto e ha lasciato correre.

Una domanda però sorge spontanea: alle volte non sarebbe meglio tenersi per sé certi gesti? Mi spiego meglio… Pubblicare una post ci obbliga a subire il giudizio di chiunque. Spesso tali giudizi sono inopportuni e scontati, senza alcun valore. Perché non fare tesoro di certi momenti personali e dolcissimi invece di buttarli in pasto al calderone mediatico? Non dico che la Pellegrini abbia sbagliato. Dico solo che, a volte, potrebbe essere faticoso dover subire tante critiche su un gesto che non ha motivo di essere criticato.