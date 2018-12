Federica Pellegrini: lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale

Lutto in famiglia per la nuotatrice Federica Pellegrini: lo zio è morto il giorno di Natale

Risale a un’ora fa il post di Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram, accompagnato da una lunga didascalia dedicata a suo zio, scomparso improvvisamente nel giorno di Natale. “È una di quelle cose se non sai mai se è giusto dire o no“, scrive la Pellegrini aggiornando i fan della terribile notizia che l’ha colpita durante queste festività. Uno scatto che vede protagonista la numerosa famiglia della nuotatrice, pubblicata per rendere omaggio allo zio, morto probabilmente a causa di un infarto, lasciando una moglie, due figlie e tre nipoti. “Era da poche ore la mattina di Natale… Questa maledetta mattina di Natale… Fino a 3 ore prima eravamo tutti a tavola insieme. Il tuo cuore ha deciso di fermasi, di spaccarsi in due” prosegue “, prosegue addolorata.

Federica Pellegrini e il doloroso sfogo su Instagram: è scomparso lo zio della nuotatrice

Attraverso un lungo post, la nuotatrice Federica Pellegrini esprime tutto il suo dolore per la perdita dello zio avvenuta nel giorno di Natale. Parole struggenti, ricche d’amore e di dolore allo stesso tempo, per la sua improvvisa scomparsa. “La vita più cerchi di capirla e più ti sfugge dalle mani! Uomo sempre elegante, importante, con una moglie che lo ama e che da poco era riuscita a sconfiggere un brutto male, due figlie che si sono sempre fatte in quattro su tutto e tre nipotini piccoli! Ma com’è possibile! Non è possibile una cosa del genere!“, scrive commossa la Pellegrini. E prosegue: “Zio mio ci mancherai e sarà difficile colmare questo vuoto! Ma non ti preoccupare perché se ho imparato una cosa è che nei momenti difficili l’unica cosa che conta è la Famiglia! E la nostra è una vera Famiglia!“.

Il triste sfogo della nuotatrice Federica Pellegrini: “Sarà difficile colmare questo vuoto”

Era una presenza davvero importante nella vita della campionessa di nuoto, quella dello zio scomparso qualche giorno fa a causa di un infarto. La nota e amata nuotatrice, che è solita condividere scatti della sua quotidianità sui social, questa volta l’ha fatto per rendere omaggio ad una persona davvero speciale per lei, che è venuta improvvisamente a mancare. “Sarà difficile colmare questo vuoto“, afferma la campionessa. Accanto a lei, Federica avrà tutta la numerosa famiglia che, unita, si farà forza a vicenda per superare questo momento difficile, proprio come le aveva insegnato suo zio! Forza Federica!