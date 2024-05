Federica Pellegrini: arriva la Barbie dedicata alla campionessa!

Mamme, preparatevi! Sta per arrivare nei negozi di giocattoli una bambola che andrà a ruba!

Non c’entra niente però il famoso film che ha sbancato agli Oscar, la Barbie di cui stiamo parlando è tutta nostrana!

La Mattel, casa di produzione della celebre bambola Barbie, ha annunciato una serie di giocattoli da collezione dedicata alle più importanti figure femminili del mondo dello sport, e a sorpresa spunta anche Barbie nuotatrice con l’aspetto di Federica Pellegrini! Lo ha annunciato la nostra campionessa dei record con delle storie Instagram, mostrando in anteprima la bambola a lei ispirata per un progetto speciale.

Altro che Margot Robbie! Arriva Barbie Federica Pellegrini!

La nostra Federica Pellegrini da oggi potrà sfoggiare un nuovo premio nella sua bacheca! Insieme agli ori e argenti olimpici, potrà esporre anche una Barbie a sua immagine e somiglianza. Chissà se la sua bambina amerà giocare con la bambola della mamma! Ma come mai la Mattel ha deciso di creare questa versione speciale della sua famosa bambola? Lo spiega Federica stessa su Instagram. Si tratta di una campagna per aiutare le bambine a realizzare i propri sogni: per il 65° anniversario della nascita di Barbie e per la nuova collezione 2024 dedicata a figure di ispirazione, sono state create nove Barbie sportive, con l’immagine di nove grandi campionesse. Oltre a Federica Pellegrini per il nuoto, è stato scelto il volto di Venus Williams per il tennis e di altre grandi figure della ginnastica e del calcio femminile mondiale.

Con questa collezione di Barbie si dà il via ad un progetto importante: la Mattel, in collaborazione con VoiceInSport, la community dedicata alle donne nello sport, ha creato dei percorsi di orientamento che le bambine che desiderano avere una carriera nello sport possono intraprendere e venir seguite dalle grandi campionesse. Federica Pellegrini e le altre infatti potranno aiutare le bambine che sognano di seguire le loro orme diventando le loro mentori. L’obiettivo di questo progetto è quello di dare sempre più possibilità alle bambine di tutto il mondo e a eliminare le differenze tra maschi e femmine, formando delle campionesse mondiali nel mondo dello sport.

Una campagna tutta dedicata all’empowerement femminile che la nostra Federica ovviamente non poteva non sostenere!