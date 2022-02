Federica Panicucci, tetto auto distrutto: “Viva per miracolo”, cos’è successo

Paura per Federica Panicucci che a bordo della sua auto stamattina ha rischiato brutte conseguenze per fortuna evitate. Non ha fatto un incidente, ma ha rischiato di farlo. La causa è da attribuire al fortissimo vento che si sta registrando stamattina a Milano. Tutta la città è in preda a delle raffiche di vento così forti da far cadere alberi, rami, scooter parcheggiati e vasi sui balconi. Mahmood stamattina su Radio Deejay ha raccontato di aver fatto ritardo perché impegnato a raccogliere la terra di un vado molto grande che ha sul balcone e che è stato rovesciato dal vento. Per fortuna nessuno si è fatto male, né per il vaso di Mahmood né nel caso del tetto rotto dell’auto di Federica Panicucci.

La conduttrice di Mattino 5 ha pubblicato su Instagram le foto della sua macchina dopo che una tegola è volata sul tettuccio della stessa. Un episodio che si è concluso bene ma che avrebbe potuto provocare disastri. La macchina della Panicucci ha infatti un tettuccio panoramico in vetro e la tegola ha raggiunto proprio quel punto, facendo in mille pezzi lo stesso vetro. Per fortuna l’auto ha resistito, il vetro è andato in frantumi ma non si è scomposto. Ha retto il colpo, se così non fosse stato allora i vetri avrebbero invaso l’abitacolo, senza considerare che la resistenza ha impedito alla stessa tegola di colpire chi era in macchina.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Certo è che la conduttrice si è presa un bello spavento e nei primi minuti non ha potuto fare altro che pensare a come sarebbe potuta andare. Federica Panicucci ha rischiato un incidente in auto, oltretutto: avrebbe potuto perdere il controllo della vettura, per esempio. Per fortuna siamo qui a fare solo ipotesi. Lei ha postato su Instagram le foto del tettuccio di vetro in frantumi e ha scritto:

“Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”

Non resta che augurarsi che tutti coloro che potrebbero imbattersi in qualcosa di simile all’incidente di Federica Panicucci a causa del forte vento abbiano la sua stessa fortuna.