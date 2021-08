Federica Panicucci slitta, promossa la Branchetti: quanto costa Mattino 5

Inizierà più tardi del previsto Mattino Cinque. Il contenitore condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi avrebbe dovuto riprendere la nuova stagione lunedì 6 settembre. Su decisione di Mediaset, il programma lascerà spazio a Morning News di Simona Branchetti ancora per altre due settimane. Il primo appuntamento, ad oggi, è fissato a lunedì 20 settembre prossimo. La scelta è stata confermata dalla giornalista con un post e una Instagram Stories condivisi sul proprio profilo, manifestando tutta la propria soddisfazione.

Anche in estate l’informazione è tornata in primo piano su Canale 5 con il programma condotto da Simona Branchetti. La conduttrice che si è guadagnata uno spazio di rilievo nella programmazione estiva. Numeri buoni, con picchi superiori al 15% di share, e tutto a costi inferiori rispetto a Mattino Cinque. Secondo Il Tempo, una puntata di Morning News costerebbe 3mila euro, mentre una di Mattino 5 ben 30mila euro, quindi 27mila euro in più al giorno. Sembra essere legittima la scelta adoperata da Mediaset e Canale 5 per ammortizzare i costi, alla luce anche del buon riscontro di pubblico e critica.

Morning News è riuscito a competere con i programmi del mattino della concorrenza, UnoMattina Estate e Dedicato in onda sul primo canale della Tv di Stato. Un programma nato dal nulla e costruito in tempi record: una vera e propria soddisfazione alla luce dei numeri Auditel. Grazie alla promozione, Simona Branchetti dovrà vedersela dal 13 settembre prossimo con le trasmissioni della stagione autunnale di Rai1, UnoMattina e Storie Italiane.

La partenza ritardata di Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dopo aver chiuso la scorsa stagione televisiva con record d’ascolto, sarà penalizzata?

Federica Panicucci, Simona Branchetti ritarda il suo rientro. L’indiscrezione: “Ha avuto un mancamento”

Secondo Il Tempo, Federica Panicucci “avrebbe avuto una sorta di mancamento” nel momento in cui sarebbe stata comunicata la decisione di ritardare il suo rientro nella fascia mattutina di Canale 5. La notizia di una sostituzione della padrona di casa di Mattino 5 con Simona Branchetti era già nell’aria da qualche tempo, indiscrezione che ha trovato riscontro in questa ultima decisione da parte dell’azienda.