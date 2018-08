Federica Panicucci alle Maldive col fidanzato: replica a chi mugugna

Federica Panicucci: vacanza da sogno alle Maldive con il fidanzato. Qualcuno mugugna, la conduttrice replica

Federica Panicucci, per scappare dalla calura estiva che si è abbattuta sul Bel Paese, si è rifugiata in una vacanza da sogno alle Maldive. La conduttrice di Mattino 5 è in dolce compagnia, con il suo Marco Bacini, l’imprenditore che le ha rapito il cuore circa due anni fa e con cui sta vivendo un’intensa love story, dopo che è naufragata la relazione con Fargetta durata più di 20 anni. Pare proprio che i due stiano passando dei giorni incantevoli, immersi nell’atollo dell’Oceano Indiano. A testimoniarlo è la stessa Panicucci che non perde occasione di postare scatti social mozzafiato del paradiso terrestre in cui è planata. E a proposito di scatti, qualcuno dei suoi follower ha mugugnato: troppe foto in bacheca si è vociferato. L’affermazione è andata di traverso a Federica che ha voluto chiarire un paio di punti.

La Panicucci e le foto social: la replica ai borbottii arriva dalle Maldive

“Mi fa piacere condividere le foto che mi piacciono con chi mi segue”, ha ribattuto su Instagram la conduttrice ai borbottii, sotto a uno scatto paradisiaco in cui sta sdraiata su una battigia che bacia l’Oceano. Poi ha aggiunto: “Se non fa piacere, non passate a trovarmi. Un abbraccio e buone vacanze”. D’altra parte come darle torto. Piccoli disagi social a parte, le ferie sembrano andare a gonfie vele, così come a gonfie vele procede la storia d’amore con Marco Bacini, che tra l’altro, sotto a ogni foto della compagna, non tarda a far sbucare un cuoricino tenero, segno di una passione che arde forte più che mai.

Marco Bacini: Federica racconta come è stata stregata dall’imprenditore

“Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi” ha confidato la scorsa primavera Federica a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin circa il compagno Bacini. “Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo – ha proseguito -, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere”.