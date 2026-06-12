Federica Panicucci ha finito l’università a 58 anni, ecco in cosa si è laureata

Federica Panicucci è dottoressa: la conduttrice di Mattino Cinque si è laureata a 58 anni. Lo ha annunciato attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Tantissimi i fan che si sono congratulati con lei che ha completato il percorso universitario in Scienze e Tecniche Psicologiche. In pochi erano a conoscenza che il volto Mediaset stesse frequentando l’università. Per questo tanti hanno manifestato un piacevole stupore nell’apprendere la notizia,

Federica Panicucci si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche

“Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice”. Questo il messaggio scritto da Panicucci a corredo di alcuni scatti in cui la si vede con l’alloro sul capo, la tesi di laurea e un bouquet di fiori tra le mani.

Tra l’altro molti fan si sono complimentati con lei non solo per il traguardo accademico, ma anche per la scelta dell’outfit. In particolare, la 58enne ha optato per un tailleur bianchissimo e squisitamente semplice ma elegante. La giacca doppiopetto abbinata a dei pantaloni coordinati, aderenti sulle cosce e più morbidi dalle ginocchia in giù le sono calzati a pennello. A slanciare ulteriormente la sua figura hanno contribuito un paio di décolleté a punta.

Marco Bacini al fianco della dottoressa per i festeggiamenti

Dopo la discussione della tesi, le foto in università e la gioia di aver portato a termine con successo il percorso di studi universitario, la conduttrice si è rilassata ed ha festeggiato in un locale di sushi di Milano, insieme al compagno Marco Bacini. All’imprenditore è legata sentimentalmente da quasi un decennio. A più riprese si è parlato di matrimonio. Lei stessa aveva lasciato intendere un paio di anni fa che sarebbe presto convolata a nozze. Tuttavia, per il momento, dei fiori d’arancio nemmeno l’ombra. Non sembrano nemmeno esserci in corso i preparativi.

Tra i tanti che si sono congratulati con Panicucci sui social, ci sono state anche le colleghe Simona Ventura e Cristina Chiabotto. Non è stato reso noto in quale università abbia conseguito la laurea.