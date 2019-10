Federica Panicucci, compleanno in grande stile: i vip presenti alla festa

Federica Panicucci compie gli anni, per lei una festa incredibile tra vip e gli affetti più cari

Buon compleanno Federica Panicucci! Ieri per la conduttrice di Mattino Cinque è stata una giornata davvero speciale visto che ha compiuto gli anni. Per questo motivo ha trascorso l’ultima domenica ottobrina in grande stile. Prima pranzando con i suoi figli e con il suo compagno, Marco Bacini, e poi scatenandosi con una bellissima festa circondata anche da tanti volti vip. Federica appare, ogni giorno, più in forma che mai. Sempre super sorridente, raffinata ed elegante. Il suo volto sempre così fresco e luminoso dimostra che il tempo passato non sembra averle lasciato nessun segno. Lei che per gli italiani è un vero volto storico della tv nostrana visto che ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima.

Federica Panicucci: gli auguri dei suoi amori (figli e compagno)

Amatissima e seguitissima, ieri, Federica Panicucci ha ricevuto tantissimi auguri dai suoi followers, tra cui ci sono anche personaggi famosi come per esempio Elisabetta Franchi e la conduttrice Flavia Cercato. I regali più belli, però, la conduttrice li ha ricevuti dai suoi affetti più cari. I suoi figli, infatti, le hanno lasciato vicino alla tazza del caffè un meraviglioso biglietto riempito di parole d’amore rivolte a lei: “Auguri mamma, ti vogliamo tanto bene”. Sofia e Mattia hanno saputo benissimo come stupire la loro adorata mamma. Marco Bacini, il suo compagno, le ha invece regalato un mega mazzo di rose rosse che lei ha subito mostrato con orgoglio sui social. I due sono legati da un grande amore!

I vip presenti alla festa di compleanno di Federica

Dopo il pranzo in famiglia, in serata è poi iniziato un fantastico party. Tra le Instagram Stories si è scoperto che tra gli invitati c’erano anche tanti volti vip come, per esempio, Taylor Mega, Umberto Smaila, Valentina Dallari, Le Donatella e Roberta Ruiu. Valeria Marini, invece, le ha inviato un simpatico audio messaggio cantandole “Happy Birthday”, spedendole un milione di baci stellari e augurandole il meglio. Insomma, quella per i cinquantadue anni di Federica Panicucci è stata una festa davvero incredibile!