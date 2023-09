Federica Panicucci e i 18 anni della figlia: ingiusti attacchi sul web

La figlia di Federica Panicucci ha compiuto 18 anni, ma gli hater neanche in queste situazioni si fanno da parte. La conduttrice di Mattino 5 ha condiviso su Instagram una dedica speciale per Sofia, appena 18enne, e un dettaglio non è passato inosservato ai leoni da tastiera. In nessuna delle foto da lei pubblicate sul suo profilo ufficiale social appare la figlia. In primo piano c’è solo la stessa Panicucci, accompagnata in due scatti dal compagno Marco Bacini.

La conduttrice appare in tutta la sua bellezza, con i suoi lunghi capelli biondi e un elegantissimo abito. Come è possibile notare, il post in questione è stato riempito dagli hater da migliaia di commenti negativi. Molti sono convinti che la Panicucci abbia confermato di avere delle manie di protagonismo. “Ma una foto con tua figlia potevi metterla”, “Per la serie: Non ci piace apparire, restiamo umili” e ancora “Tua figlia ha 18 anni la puoi anche far vedere in foto, sembra il tuo compleanno”.

Critiche dure e ingiustificate, in quanto in realtà la spiegazione di questo gesto potrebbe essere molto più semplice e comprensibile. Molto probabilmente Federica Panicucci non vuole esporre sua figlia e, visti i feroci commenti dei leoni da tastiera, non ha torto nel volerla proteggere dal mondo dei social network. Oppure la stessa Sofia potrebbe aver deciso di non apparire sul web e sua madre starebbe, dunque, rispettando una sua decisione.

Qualunque sia il motivo, di certo non sono giustificati questi attacchi legati al protagonismo. Semplicemente la Panicucci, come è giusto che sia, avrà preso questa decisione per un motivo ben più importante.

Federica Panicucci: la festa di 18 anni della figlia

La figlia di Federica Panicucci e del disc jockey Mario Fargetta ha celebrato i suoi 18 anni in una bellissima villa con piscina. La conduttrice per Sofia ha organizzato una grande festa fuori Milano, insieme alle persone più care. La villa è stata totalmente allestita per festeggiare questi 18 anni con palloncini e torta. Federica, nel condividere gli scatti della giornata trascorsa nella villa per festeggiare, ha dedicato un pensiero speciale alla figlia:

“Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora… Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!”

Sofia è la prima figlia di Federica e Mario Fargetta. Prima di avviare la sua attuale relazione con Marco Bacini, la storica conduttrice di Mattino 5 è stata legata al disc jockey. Sono stati sposati fino al 2015, anno in cui hanno reso ufficiale la loro separazione. Sofia non è la loro unica figlia, ma c’è anche Mattia, il quale ha 16 anni.