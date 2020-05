Federica Nargi, dedica a Matri dopo la scelta sul calcio: “Ne sono certa”

Alessandro Matri ha detto addio al calcio, arriva la dedica di Federica Nargi su Instagram

Alessandro Matri ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Il suo addio al calcio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan e tutti stanno dimostrando affetto e vicinanza al calciatore. La sua prima sostenitrice, sia in campo sia nella vita, è però la sua compagna Federica Nargi. Per Matri non manca il sostegno della fidanzata e delle loro due splendide figlie, Sofia e Beatrice. E in questo momento Federica non ha fatto mancare nemmeno il suo sostegno pubblico, scrivendo una bellissima dedica per Matri in occasione di un momento tanto importante per lui. L’addio al calcio, quello giocato almeno, è sempre un momento particolare nella vita dei calciatori e per Matri la decisione è arrivata in un periodo non semplice di suo. La decisione di lasciare il calcio è arrivata infatti durante la quarantena.

Federica Nargi, la dedica a Matri dopo l’addio al calcio: “Sono certa che le soddisfazioni saranno ancora tante”

Oggi Federica ha scritto una dedica per lui: “Hai deciso di chiudere uno dei capitoli più importanti della tua vita… Fatto di sacrifici, dedizione, passione e soddisfazioni… Costellato da gioie e a volte dolori, ma in ogni caso sei riuscito ad uscirne sempre vittorioso grazie all’umiltà e all’onestà che ti contraddistinguono”. La Nargi poi ha citato una canzone molto famosa: Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. Tutte qualità che ha sempre dimostrato sul campo e nella vita. E poi ha aggiunto: “Continuerai a dover affrontare nuove sfide e sono certa che le soddisfazioni saranno ancora tante. Ora si apre un nuovo capitolo ed io, Sofia e Beatrice saremo qui a sostenerti per scrivere ancora altre pagine meravigliose. In bocca al lupo amore mio, qualunque sia la tua prossima sfida so che la vincerai”.

Alessandro Matri, il messaggio su Instagram: “Il momento giusto”

Nel lungo messaggio su Instagram, Matri ha spiegato di aver vissuto emozioni difficili da spiegare in questo periodo di isolamento. Alla fine c’era però è arrivato a una decisione, sentendo sia arrivato il momento giusto: “È strano come la conclusione di questo turbine di riflessioni sia uscito dalla mia bocca senza che quasi me ne rendessi conto, ma era lì, ed aspettava solo il momento giusto”. E ha ringraziato tutti, e non potevano mancare le sue tre donne: “Un grazie speciale a Federica, Sofia e Beatrice che mi riempiono la vita, e alla mia famiglia che mi sostiene sempre”.