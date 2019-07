Federica Carta è fidanzata: “È riuscito a farmi innamorare”

Federica Carta ha un nuovo fidanzato

Federica Carta si è fidanzata. Dopo un lungo periodo di solitudine, la cantante lanciata da Amici ha finalmente ritrovato l’amore. Ad annunciarlo è stata la stessa romana sulle pagine del settimanale F. La Carta è molto innamorata ma per il momento preferisce non rivelare il nome della persona che le fa battere il cuore. Però per la Paper è una persona speciale, che è riuscita a farla innamorare nonostante i tanti difetti di entrambi. La storia, come confessato da Federica, è iniziata da qualche mese e oggi è ancora troppo presto per uscire allo scoperto. La ventenne preferisce tenersi lontano dal mondo del gossip e dei pettegolezzi e godersi questa nuova ed appassionante love story.

Le dichiarazioni di Federica Carta sul nuovo fidanzato

“Da qualche mese sono innamorata ma è presto per dire altro”, ha chiarito Federica Carta alla rivista edita da Cairo Editore. “Il mio partner è unico perché è riuscito a farmi innamorare nonostante i nostri mille difetti”, ha aggiunto l’interprete. In passato Federica è stata legata a Lucas Biciego, collega ed ex allievo di Amici. Si è poi parlato di diversi flirt con Riccardo Marcuzzo, Michele Perniola e Shade, ma sono stati tutti smentiti dalla diretta interessata.

Procede a gonfie vele la carriera di Federica Carta

Al di là dell’amore, è un momento d’oro per Federica Carta. Dopo il successo delle canzoni Irraggiungibile e Senza farlo apposta, la cantante ha presentato di recente lo SlimeFest, che si è tenuto a Mirabilandia. Inoltre quest’estate Federica sarà in giro per l’Italia con il suo Pop Corn Tour.