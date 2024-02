Fazio ignora i 70 anni della Rai. Giletti “perplesso e amareggiato”

Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione de La TV fa 70, serata evento condotta da Massimo Giletti per celebrare i 70 anni della nostra televisione. Durante l’incontro con i giornalisti, il conduttore – fresco di ritorno in Rai – ha rivelato di aver invitato Fabio Fazio nella sua trasmissione, senza però aver ricevuto alcuna risposta.

E’ tutto pronto per l’evento celebrativo del prossimo mercoledì 28 febbraio: la festa della Rai – estesa in realtà a tutta la televisione italiana – vedrà ospiti moltissimi volti noti del piccolo schermo, tra cui Amadeus, Antonella Clerici, Paolo Bonolis e i grandi Pippo Baudo e Renzo Arbore.

Durante la conferenza stampa de La TV fa 70, Massimo Giletti – insieme a Claudio Fasulo e Marcello Ciannamea – ha anticipato alcuni dettagli della serata, oltre a parlare del suo passato da giornalista d’inchiesta e smentire – almeno per ora – il ritorno del suo programma storico L’Arena. In particolare, visto l’ampio parterre di nomi che saranno protagonisti dell’evento, in molti – sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori – si sono chiesti se fosse stata presa in considerazione la partecipazione di Fabio Fazio, volto storico Rai ora passato sul Nove.

Rispondendo ai giornalisti nella Sala Zavoli di Viale Mazzini, Giletti non ha esistato nel rivelare di aver personalmente contattato il conduttore di Che Tempo Che Fa per invitarlo a La TV fa 70. Massimo ha confessato di ritenere Fabio Fazio un pilastro della televisione italiana e proprio per questo avrebbe gradito ospitarlo nel suo studio per celebrare la sua storia e il suo talento. Nonostante questo però, il conduttore della serata evento non ha ricevuto alcuna risposta dall’ex volto storico Rai, e non nasconde la delusione:

Avrei voluto Fabio Fazio, gli ho scritto. Penso sia un personaggio importante per la tv e mi sarebbe piaciuto raccontare la sua qualità e bravura. Non ha accettato. Mi ha lasciato amareggiato umanamente, perplesso, peccato.

C’è da dire che nel momento storico attuale – televisivamente parlando – non stupisce più di tanto la scelta di Fazio di non partecipare ad una trasmissione Rai. Negli ultimi tempi infatti, il conduttore non ha mai celato la mancata simpatia reciproca con i vertici attuali dell’Azienda pubblica, nonostante si continui a definire un uomo Rai e nonostante a Che Tempo Che Fa continui incessantemente a parlare di prodotti in onda sui canali del Servizio Pubblico.

Certo vederlo ospite in una serata evento che celebra, non solo la Rai, ma la televisione italiana in generale – ci sarà anche un lungo intervento sulla carriera di Maria De Filippi targata inevitabilmente Mediaset – avrebbe fatto piacere a tutti, soprattutto ai tanti che credono che se fosse stato ancora all’interno dell’Azienda, la conduzione de La TV Fa 70 sarebbe stata affidata proprio a Fazio.