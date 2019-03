Fausto Leali con gli occhiali a Domenica In: “Ho subito un intervento”

Fausto Leali operato alla cataratta: con gli occhiali a Domenica In

Dopo la finale di Ora o mai più Fausto Leali è tornato in tv. Il cantante è stato ospite con Davide De Marinis a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier Leali si è presentato con un paio di occhiali che non ha mai tolto se non per qualche secondo. Il motivo? Fausto è stato di recente operato di cataratta e per questo è stato costretto ad indossare una protezione in tv. “Ci sono troppe luci nello studio e il medico mi ha sconsigliato di togliere gli occhiali”, ha spiegato l’artista. Non solo, per via dell’operazione il vincitore di Sanremo 1989 non è riuscito neppure ad esibirsi. “Tornerò presto per cantare”, ha promesso il 74enne alla padrona di casa.

Fausto Leali a Domenica In: “Sono un uomo sereno”

Al di là del recente intervento, Fausto Leali è soddisfatto della sua vita, sia professionale sia privata. “Sono un uomo sereno”, ha assicurato il musicista a Mara Venier. Da tempo Fausto è sereno accanto alla vocalist Germana, la sua terza moglie. Leali ha 4 figli, 3 femmine e 1 maschio: Deborah, Samantha, Lucrezia e Francesco Faustino, avuti da due donne diverse, e ora è legatissimo anche al figlio di dieci anni che la sua attuale moglie ha avuto dal primo marito.

Fausto Leali: soddisfatto di Davide De Marinis

Fausto Leali è contento del percorso che ha realizzato il suo allievo Davide De Marinis a Ora o mai più. “Ha grande talento”, ha detto Leali prima della performance di Davide. De Marinis ha presentato a Domenica In la sua nuova canzone: Naturale.