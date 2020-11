Fausto Brizzi sposa Silvia Salis: nozze con mascherina e pochi intimi

Fausto Brizzi ha detto sì in una giornata uggiosa sotto il cielo di Roma, in Campidoglio, ma ugualmente splendente per la piega che da ora in avanti prenderà la sua vita. Chi gli farà da compagna d’ora in avanti nel suo cammino è Silvia Salis, ex campionessa italiana di tiro al martello. La sposa ha esibito un abito bianco in pizzo, semplice ma d’effetto e dal “raccolto” che ha scelto per acconciare i capelli ha lasciato in bella vista il simbolo delle Olimpiadi. L’atleta, 35 anni, è nota per aver partecipato alle Olimpiadi che si sono tenute sia in Cina che a Londra. È consigliera nazionale del Coni e della Fidal, Federazione italiana atletica leggera in carica.

La cerimonia è stata officiata dall’assessore allo Sport, Daniele Frongia, nella Sala Rossa adiacente ai Musei Capitolini. A partecipare alla cerimonia solamente una decina di familiari stretti della coppia e i quattro testimoni. Per la parte dello sposo Sole Tonnini, suo aiuto regista, e Luciana Tandonfelli, montatrice di alcuni suoi film. Per la della sposa Gabriele Della Casa, suo amico dentista, e Federico Apolloni, campione di lancio del disco.

Durante il rito tutti hanno indossato le mascherine, compresa la coppia che ha indossato quelle trasparenti per non coprire il volto. Sicuramente molto particolare sono stati anche i momenti prima di entrare in Sala. Come riporta il Corriere della Sera, la sposa ha aspettato lo sposo in macchina per una ventina di minuti fuori dal porticato.

Appena arrivato, Brizzi ha fatto il baciamano a Silvia senza togliersi la mascherina, che lo ha accolto con un bouquet di fiori in mano. Infine, si sono scambiati gli anelli d’oro appoggiati su una rosa bianca e conservati in una teca.

Chiara Francini, amica e collega di Brizzi, ha distribuito agli invitati bomboniere e cestini di aperitivo e champagne da portare via e consumare ognuno a casa propria. La coppia di neo sposi non partirà per il viaggio di nozze.

Le prime nozze di Fausto Brizzi

Quello con Silvia Salis è il secondo matrimonio per Fausto Brizzi. Il regista è stato precedentemente legato all’attrice Claudia Zanella. La coppia ha avuto una figlia, Penelope Lia, che oggi ha quattro anni. Brizzi sta attualmente girando a Roma un nuovo film – Bla bla baby -con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis.