Fast and Furious 9 riprese interrotte: grave incidente per stuntman Vin Diesel

Fast & Furious 9: grave incidente per la controfigura di Vin Diesel. Riprese interrotte, lo stuntman è in coma

Ancora brutte notizie per Fast & Furious. Il nono episodio della saga è stato minato da un grave incidente. Dopo la morte dell’attore Paul Walker, avvenuta nel 2013 a causa di un brutto incidente in automobile; ora, a distanza di ben 6 anni da quel tragico giorno, le riprese del film sono state nuovamente interrotte. Al centro della tragedia, la controfigura di Vin Diesel che è caduto di testa da un’altezza di oltre nove metri. Lo stuntman ora è in condizioni stabili anche se è in coma farmacologico. Il fatto è avvenuto ieri, e come riporta il The Sun era presente anche Vin Diesel, fortemente toccato dalle immagini viste in prima persona.

Vin Diesel controfigura: come sta ora e cosa è successo

La notizia del brutto incidente che ha come protagonista la controfigura di Vin Diesel ha sorpreso il mondo intero. Non è la prima volta che la saga subisce una brutta battuta d’arresto. Nel 2013 era successo per la morte dell’attore protagonista del film, Paul Walker, ed ora ad uno degli stuntman, impegnati nelle riprese. Secondo quando riporta la stampa d’oltreoceano, Vin Diesel era presente nel momento della caduta ed rimasto colpito da quello che ha visto. “Era pallido e in lacrime“, hanno riferito i media. Secondo i primi rilevamenti, il giovane Joe Watts sarebbe caduto di testa da un’altezza non indifferente, nove metri. Subito portato in ospedale, allo stuntman è stato indotto il coma farmacologico. Per ora le sue condizioni sembrano stabili.

Il messaggio della fidanzata dello stuntman: come sta ora

Le condizioni di Joe Watts sono ora stabili anche se il giovane è in coma indotto. Le prime parole sulla tragedia sono arrivate dalla sua fidanzata che ha scritto queste parole: “è stato monitorato tutta la notte. Lo amo moltissimo e il mio cuore è devastato. La sua famiglia e i suoi amici sono al suo fianco per aiutarlo ad affrontare tutto questo“.