Fashion Week, De Lellis, Tony Effe, Rodriguez, altri: look, top e flop

Venerdì 17 gennaio è iniziata la Milano Fashion Week Uomo Fall-Winter 25, un evento finalizzato a svelare le collezioni del prossimo autunno/inverno di tutti i marchi più noti nel campo della moda da uomo. Numerosi sono stati gli appuntamenti in programma, ai quali hanno preso parte anche numerosi vip tra cantanti, influencer e celebrità del mondo dello spettacolo. Per l’occasione ognuno ha sfoggiato il suo look migliore, anche se non in tutti i casi il risultato è stato quello sperato.

Tra gli artisti presenti nel parterre è saltato all’occhio per il suo look total white il rapper Ghali. Al completo bianco l’artista ha abbinato delle scarpe argentate ed un’ampia borsa nera. Seppure l’abito non gli stesse male, forse avrebbe dovuto spezzare un po’ di più. Il suo collega Tony Effe si è invece presentato con un look abbinato a quello della sua attuale fidanzata Giulia De Lellis. Entrambi hanno sfoggiato pantaloni cargo e bomber oversize lui sui toni del verde e marrone e lei sul beige. Sebbene l’outfit scelto sia in linea con il loro stile, forse avrebbero potuto optare per qualcosa di meno sportivo.

Gaia, con cui Tony Effe ha duettato in “Sesso e Samba”, ha invece optato per una pelliccia bordeaux ed una gonna di jeans a vita alta sulla quale ha posizionato una cintura borchiata. Ha poi aggiunto scarpe con tacco a spillo nere e gambaletti. Non il suo look migliore ma nel complesso adatto alla situazione. Come Tony Effe e De Lellis, ha scelto un outfit sportivo anche l’influencer Cecilia Rodriguez. Quest’ultima si è presentata in jeans, camicia bianca e giubbotto di pelle. Semplice ma efficace!

La collega Chiara Biasi ha invece sfoggiato un look ad effetto “vedo non vedo”, composto da gonna e top. Ha aggiunto un cappotto di pelliccia bianco e stivali con tacco basso. L’outfit non la valorizzava, come invece avvenuto per Costanza Caracciolo. Quest’ultima si è presentata con un cappotto doppiopetto nero e tubino dello stesso colore, abbinati a tacchi a spillo e foulard. Il suo look è stato l’esempio perfetto di come la semplicità a volte paghi! Il suo accompagnatore Bobo Vieri ha invece optato per un outfit decisamente più sportivo, in linea con il suo personaggio.