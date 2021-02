Fantaghirò torna in tv con nuove puntate: arriva La regina dei due Regni

Fantaghirò torna in televisione con una nuova avventura! Una delle notizie più sperate e desiderate dal pubblico, in particolare quello che oggi ha tra i 30 e i 40 anni, è arrivata. Non ci sono ancora molte anticipazioni in merito, è trapelato infatti il minimo indispensabile. Come riporta Tv Blog, infatti, Fantaghirò tornerà con La Regina dei due Regni, una nuova avventura tutta da scoprire e da seguire. La Lotus Production si è incaricata di realizzare questo sogno di tanti spettatori e ha annunciato la realizzazione del ritorno in tv di Fantaghirò. Sarà un sequel o un reboot? Dopo la quinta stagione si era parlato di un possibile sequel, che però non si è concretizzato. Quindi potrebbe essere questa l’occasione giusta.

La Lotus non ha aggiunto molti dettagli in merito, le nuove puntate sono state annunciate come un live action, sarà scritto da White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo. Nessuna informazione invece sul cast, quindi non è dato sapere se tornerà Alessandra Martinez nei panni di Fantaghirò oppure verrà rimpiazzata. Né si sa il canale che trasmetterà questa nuova avventura. Potrebbe andare in onda sulle reti Mediaset come sulle piattaforme a pagamento: tutto è possibile. Insomma, il progetto è in fase embrionale e dovrà essere sviluppato prossimamente.

Si conosce invece la fonte di ispirazione di Fantaghirò – La Regina dei due Regni: sarà la fiaba trascritta dal dialetto montalese in italiano da Italo Calvino. Altra informazione nota è quando prenderà forma questo progetto. Dovrebbe entrare in produzione già nel 2021, quindi è imminente l’inizio dei lavori. Molto probabilmente la distribuzione avverrà invece l’anno prossimo, anche se non è da escludere che riescano a realizzare tutto in tempo per le vacanze di Natale di quest’anno. Sarebbe il periodo più adatto per il ritorno di Fantaghirò, non ci sono dubbi su questo.

Per ora i grandi appassionati di Fantaghirò dovranno accontentarsi di sapere che ben presto ci sarà un ritorno. E non con le repliche nel periodo natalizio, appuntamento immancabile per tanti italiani. Questa miniserie ha appassionato davvero tanti telespettatori negli anni, tanto da diventare un appuntamento fisso nelle vacanze di Natale. E da avvertirne la mancanza quando Mediaset decide di non trasmetterla, eccezionalmente.