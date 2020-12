Fantaghirò (Natale 2020): date e orari tv spiazzano i fan, ma c’è un rimedio

Fantaghirò, come da tradizione, sarà riproposto in tv durante le feste di Natale. I fan però nel vedere la posizione in cui la saga è stata messa in palinsesto hanno storto non poco il naso. Motivo? Sarà mandata in onda a notte fonda, non proprio un orario alla portata dei più. Tuttavia c’è un rimedio che permette di gustarsi tutti gli episodi comodamente, on demand. Non resta che andare a scoprire date, orari e ‘trucchi’ per guardare i 5 sceneggiati con protagonisti, tra gli altri, Alessandra Martines (Fantaghirò), Mario Adorf (Re, padre di Fantaghirò) e Kim Rossi Stuart (Romualdo).

L’intera saga, suddivisa in cinque miniserie prodotte tra il 1991 e il 1996, sarà integralmente messa in onda su Italia 1. Come sopradetto gli episodi saranno mandati in video a tardissima ora. Nella fattispecie saranno così proposti nel palinsesto della seconda rete di Mediaset dal 23/24 dicembre al 27/28 dicembre 2020:

Fantaghirò Messa in onda nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. 2020. Orario: 3.40 – 6.40 Fantaghirò Messa in onda nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Orario: 4.40 – 7 Fantaghirò Messa in onda nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Orario: 4.00 – 6.30 Fantaghirò Messa in onda nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Orario: 4.15 – 6 Fantaghirò Messa in onda nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Orario: 2.15 – 5.15

Fantaghirò disponibile on demand: come vedere la saga a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno

Niente paura, i fan di Fantaghirò oppure coloro che non l’hanno mai visto (ma vogliono recuperare) non sono obbligati a intercettare il fantasy per forza a notte inoltrata. Infatti la saga è stata resa disponibile per intero in streaming su Mediasetplay. Quindi basta scaricare l’app (oppure andare da pc sul sito apposito) e cercare le miniserie nel catalogo.

Per chi non ha mai utilizzato Mediasetplay è richiesta una rapida registrazione (basta loggarsi inserendo la propria mail oppure tramite Facebook per chi è in possesso di un profilo sul social di Mark Zuckerberg). Insomma, con qualche veloce click Fantaghirò è visionabile in ogni momento e soprattutto a qualsiasi ora. Quindi chi non ama fare le ore piccole è salvo!