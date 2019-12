Fantaghirò torna in tv per Natale 2019: canale, data e orari

Quando va in onda Fantaghirò a Natale 2019? Tutti gli orari

Che Natale sarebbe senza Fantaghirò? Anche per il 2019 Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche della popolare saga anni Novanta con protagonista Alessandra Martines. Per il quinto anno consecutivo, le avventure della valorosa principessa andranno in onda su Mediaset Extra. Che giorno? Da lunedì 23 dicembre a sabato 27 dicembre, dalle 7.20 alle 11.35. Eccezion fatta per mercoledì 25 dicembre, quando verrà trasmesso di pomeriggio, alle 17.35, La meravigliosa storia di Fantaghirò, un montaggio delle prime tre stagioni della fiction. Di seguito uno schema riassuntivo con date e orari della programmazione natalizia di Mediaset Extra.

Fantaghirò programmazione di Natale 2019

Lunedì 23 dicembre, dalle 7.20: Fantaghirò 1

Martedì 24 dicembre, dalle 7.20: Fantaghirò 2

Mercoledì 25 dicembre, dalle 17.35: La meravigliosa storia di Fantaghirò

Giovedì 26 dicembre, dalle 7.20: Fantaghirò 3

Venerdì 27 dicembre, dalle 7.20: Fantaghirò 4

Sabato 28 dicembre, dalle 7.20: Fantaghirò 5

E chi invece vuole guardarlo in streaming?

Fantaghirò in streaming è disponibile solo su Mediaset Play

Dal 2019 tutta la saga di Fantaghirò è disponibile sul servizio streaming di Mediaset Play. Al contrario degli altri anni non è più disponibile su Netflix e Amazon Prime Video.

Fantaghirò e il finale mai realizzato da Mediaset

Ad oggi esistono solo cinque stagioni di Fantaghirò ma in realtà i produttori volevano realizzarne sette. La serie è stata chiusa da Mediaset nel 1996 a causa dei bassi ascolti delle ultime puntate. Clicca qui per leggere il vero finale di Fantaghirò!