Fantaghirò torna in tv per Natale 2018: canale, data e orari

Quando va in onda Fantaghirò a Natale 2018? Tutti gli orari

Che Natale sarebbe senza Fantaghirò? Anche per il 2018 Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche della popolare saga con protagonista Alessandra Martines. Per il quarto anno consecutivo, le avventure della valorosa principessa andranno in onda su Mediaset Extra. Che giorno? Ogni domenica, dalle 14.30 alle 18. Una prima parte della storia è iniziata già domenica 16 dicembre ma si andrà avanti pure domenica 23 dicembre e domenica 30 dicembre. La saga è composta in tutto da cinque serie, che verranno riproposte in tre pomeriggi televisivi. E chi invece vuole guardarlo in streaming?

Fantaghirò TODAY IS THE DAY 🤩Il Natale su #MediasetExtra? Solo con Fantaghiro' Official… alle 14.00 vi vogliamo tutti sintonizzati 🙌 Gepostet von Mediaset Extra am Sonntag, 16. Dezember 2018

Fantaghirò in streaming su Amazon Prime e Netflix

Nessun problema: si può recuperare su Mediaset Play o su Amazon Prime Video. Dal 2017 Fantaghirò è disponibile nel catalogo Amazon Prime. Sulla piattaforma digitale è possibile guardare in streaming la serie quando e dove si vuole. Basta sottoscrivere l’abbonamento di 5 euro ma prima si può testare il periodo di prova gratuita della durata di trenta giorni. Al contrario dello scorso anno Fantaghirò (il cui vero finale non è mai stato realizzato) con protagonisti Alessandra Martines, Kim Rossi Stuart, Nicholas Rogers e Brigitte Nielsen non è più disponibile su Netflix.