Fantaghirò di notte, la rivolta dei fan piega Mediaset: il regalo per i 30 anni

Quando va in onda Fantaghirò nel 2021? Come ogni anno, il pubblico televisivo si aspetta di vedere la serie tv con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart nella programmazione tv di Natale. Fantaghirò rientra senza ombra di dubbio negli appuntamenti fissi sotto l’albero, ma da qualche anno sembra che Mediaset abbia deciso di declassarla, in un certo senso. Se nulla frena Una poltrona per due, grande classico della sera della Vigilia o di Natale da decenni, alla serie tv è toccato un trattamento diverso e viene collocata in orari improponibili. Fantaghirò nel 2021 va in onda di notte e questo ha scatenato la furia dei fan.

Stando alla programmazione attuale, infatti, Fantaghirò andrà in onda su Canale 5 in piena notte. Tra la Vigilia e Natale alle 2, poi nella notte del 26 dicembre alle 3.40 e poi ancora alle 2.30 del 28 dicembre e all’1.48 del 30 dicembre. Il quinto capitolo di Fantaghirò invece non è in programmazione al momento, mentre La Meravigliosa storia di Fantaghirò andrà in onda domenica 26 dicembre alle 12.20 su La5. Unico appuntamento considerato a un orario accettabile da parte del pubblico, perché gli altri appuntamenti proprio non sono piaciuti.

Così sui social è cominciata una vera e propria rivolta dei fan: gli orari di Fantaghirò nel 2021 hanno scatenato una polemica contro Mediaset. C’è anche un’aggravante, infatti, perché il 2021 non è un anno come un altro. Quest’anno Fantaghirò compie 30 anni e per questo i fan si aspettavano una celebrazione degna di nota. Dopo anni e anni di onorata carriera, insomma, si poteva compiere uno sforzo e inserirlo nella guida tv in un orario accessibile per tutti.

A quanto pare le polemiche hanno funzionato. Forse è tardi per cambiare la programmazione tv di Fantaghirò, ma Mediaset ha deciso comunque di fare un regalo al suo pubblico. In cosa consiste? Tutti i film di Fantaghirò saranno disponibili su Mediaset Infinity, ma a tempo determinato. Lo ha annunciato Mediaset con un messaggio sui social:

“Un super regalo per voi. Correte su Mediaset Infinity… In onore del 30esimo anniversario tutti i film di Fantaghirò vi aspettano gratis fino al 3 gennaio! Che aspettate?”

Basterà questo regalo a placare l’ira dei fan? Rendendola disponibile in streaming, di fatti, i fan potranno vedere l’intera saga di Fantaghirò senza limiti di orario e di giorni. L’unico limite è fissato al 3 gennaio, quando verranno rimossi, ma la tradizione vuole che Fantaghirò si veda nelle feste di Natale ed è stata rispettata. Anche se non in tv.