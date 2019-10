Antonino Cannavacciuolo e la madre di Joe Bastianich in giuria a Family Food Fight

Giuria Family Food Fight, confermati Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich

Uno dei prossimi programmi da tenere d’occhio di Sky Uno sarà Family Food Fight. Si tratta di uno show dedicato ai fornelli annunciato di recente che avrà come protagonisti non concorrenti singoli ma famiglie intere; l’obiettivo è quello di valorizzare piatti tradizionali e ricette regionali che saranno valutate da una giuria d’eccezione, come sapete uno tra gli elementi più importanti per la riuscita di un prodotto televisivo come questo. Oggi Davide Maggio ha svelato due dei tre giurati del programma e si tratta di nomi molto importanti poiché uno è ormai notissimo e l’altra è la madre di un volto altrettanto conosciuto. Il titolo già dice tutto: i giurati di Family Food Fight saranno Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich, madre di Joe, come sapete reduce da Amici Celebrities.

Family Food Fight cast, due giudici che daranno soddisfazioni

Antonino Cannavacciuolo in giuria è una garanzia se pensate a com’è stato in grado di ravvivare Master Chef nel 2015, quando appunto entrò nel cast; non diversamente si può dire di Lidia Bastianich che pur non essendo parimenti nota è comunque erede di un personaggio che ha fatto molto parlare di sé: avreste mai detto che la mamma di Joe sarebbe diventata giudice di Family Food Fight assieme a un suo vecchio collega? Il duo ci sembra una scelta vincente, e siamo curiosissimi di scoprire il terzo giurato perché saranno proprio i giudici a spronare i concorrenti a dare il massimo e a non arrendersi. La battaglia tra l’altro si preannuncia infuocata, visto che le ricette saranno regionali e locali, quindi molto più particolari rispetto a quelle a cui siamo abituati.

Giudici Family Food Fight, chi sarà il terzo?

Ricordiamo intanto che Antonino Cannavacciuolo non sarà soltanto protagonista di Family Food Fight ma anche di Ci pensa Antonino sul Nove, programma in cui saranno raccontate le imprese culinarie più importanti dello chef: l’anno scorso ad esempio si è parlato del pranzo per i ragazzi di San Patrignano. Davide Maggio non fa altri nomi e dà per certo che siano questi due i giurati di Family Food Fight: soddisfatti di questa scelta, siamo molto curiosi di quale sarà il terzo nome. Ve lo diremo non appena ne sapremo di più!