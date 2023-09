Fagnani: “Maxi corteggiamento di Mentana, ecco quanto è durato”

Francesca Fagnani, la star di “Belve“, si è raccontata al magazine Oggi. Confidandosi con il settimanale, ha parlato anche della sua relazione sentimentale con Enrico Mentana, il ‘Direttore’. La love story ha preso quota dieci anni fa. All’epoca la giornalista aveva 36 anni, mentre Mentana ne aveva 58. A unirli un colpo di fulmine? Assolutamente no. Come si suol dire, pare che la conduttrice abbia fatto sudare le cosiddette sette camicie al compagno che si è dovuto impegnare in un maxi corteggiamento lungo più di 18 mesi. A raccontare la vicenda è stata la stessa Fagnani.

Quando le è stato chiesto come è scattata la scintilla d’amore, ha risposto: “Come si innamorano tutti”. Mica tanto viene da dire, visto che non tutti sono capaci di corteggiare per un lasso di tempo così lungo. “Almeno un anno e mezzo”, ha specificato la giornalista a proposito della corte di Mentana. E come si sono conosciuti? Tramite amici in comune, in montagna. La padrona di casa di “Belve” ha inoltre ammesso che all’inizio non era del tutto convinta di intraprendere una relazione sentimentale con il “Direttore”. “Non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro”, ha aggiunto.

E pare proprio che sia questo il caso visto che quando si è decisa a cedere alle lusinghe del collega la love story ha preso quota senza più perderla. Recentemente la Fagnani è stata ospite anche a “Domenica In” e, pure in quel frangente, ha un poco parlato della sua dolce metà assieme a Mara Venier. Naturalmente, come nel suo stile, non si è lasciata andare a dichiarazioni strappalacrime. Tutt’altro: “Tra i miei cagnolini ed Enrico? Il bello è che i cagnolini non parlano”. Stoccata simpatica nei confronti dell’ultra loquacità del compagno.

Francesca Fagnani, “Belve” parte col botto

Martedì scorso è iniziata la nuova stagione di “Belve”. Una partenza con il botto. Il programma di Rai Due ha raggiunto il 10% di share e oltre 1.6 milioni di spettatori, roba che sul secondo canale della Tv di Stato, che sta vivendo un momento generale di profonda crisi, si vede raramente. Azzeccatissime le interviste a Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa. A catturare l’attenzione in particolar modo, i racconti dei due ex fidanzati di Belen Rodriguez.