Facchinetti, Wilma e figli su Real Time: terapista, veganesimo e segreti

Nuovo programma Real Time per Facchinetti e Wilma: la loro vita al centro di tutto

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol sono sbarcati su Real Time con un programma tutto nuovo e tutto loro. A fare da protagonista, la famiglia Facchinetti: sono stati ripresi in vari momenti della giornata, permettendo ai loro fan di scoprire qual è davvero la loro vita. Senza filtri. Wilma, al settimanale Chi, ha tenuto a precisare che non c’è stato nulla di recitato, che hanno voluto essere loro stessi fino in fondo – anche Roby Facchinetti si è prestato a quest’inedita esperienza – e che hanno deciso di non interagire con altri personaggi famosi proprio per dimostrare la loro “normalità”.

Anticipazioni Facchinetti su Real Time: nonno Roby superstar!

Facchinetti ha preso subito la parola: “Siamo pronti a regalare, speriamo, momenti di leggerezza e serenità in un periodo in cui la serenità è, purtroppo, un’utopia”. E poi ha parlato di un personaggio che farà sicuramente un gran chiacchierare: “Ci sarà un supernonno Roby in splendida forma e come non lo avete mai visto. Ve lo immaginate Roby baby sitter? Ecco, questo è solo l’inizio!”. Tutto questo è stato registrato prima della pandemia da Coronavirus, quando il cantante non aveva ancora ricevuto una brutta notizia.

Wilma e Facchinetti, non solo momenti spensierati

Wilma ha aggiunto: “Io con nonno Roby ho fatto anche lezioni di pilates. Inoltre, intorno a noi graviteranno i personaggi del nostro quotidiano. Non interagiremo con altri Vip perché abbiamo voluto dare un sapore che fosse il più reale e genuino possibile”. Ci sono stati anche dei momenti inaspettati: “Vi racconto come con mio marito affronteremo un percorso con una terapista di coppia perché dietro ai sorrisi social, a una vita perfetta, a baci e abbracci, non tutto funziona sempre per il verso giusto”. Inoltre ha aggiunto che ha “costretto” Fachinetti a mangiare solo vegetali: “Con Francesco è il caos perché durante le riprese è diventato vegano”.