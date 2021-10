Francesco Facchinetti colpito da un pugno di Conor McGregor è stato il fatto più chiacchierato della domenica, insieme alla fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Oggi si aggiungono nuovi tasselli alla vicenda, che avrà di sicuro ulteriori risvolti, non solo social. Facchinetti ha raccontato su Instagram cosa è successo e ha mostrato le ferite riportate dopo il pugno per rendere noto l’accaduto. Non tanto per la rissa in sé, quanto perché a colpirlo è stato un campione di MMA, qualcuno insomma che sa dove colpire per fare male. Uno che sa come servirsi della violenza e purtroppo la pratica anche fuori dal ring, a quanto pare.

Anche Alessio Sakara si è pronunciato sulla vicenda e ha detto che McGregor non andrebbe elogiato come sportivo: “McGregor ha riconfermato, qualora servisse, la sua bassezza. È un vigliacco, e chi lo supporta non è da meno”. Questo ha scritto su Instagram il conduttore di Tu sì que vales, chiedendo anche a Facchinetti come mai sia stato due ore a parlare con McGregor nonostante i suoi precedenti. Non è la prima volta infatti che si parla di lui non per meriti sportivi ma per risse fuori dal ring. Insomma, gli appassionati di arti marziali sono divisi in due: chi apprezza McGregor e chi invece lo condanna.

A prescindere dal motivo che ha portato Facchinetti a intrattenersi con McGregor, ciò che è successo dopo non ha comunque giustificazioni. Il cantante ha annunciato di voler denunciare il suo aggressore, potendo contare già sulla testimonianza di Benjamin Mascolo che ha visto tutto. Oggi anche il St. Regis Hotel, dove sono avvenuti i fatti, si è detto disposto a collaborare. Fanpage ha chiesto un commento alla struttura, che attraverso una breve nota ha fatto sapere quanto segue:

“Siamo dispiaciuti per quanto accaduto e siamo pronti a offrire alla polizia il nostro totale supporto nel corso delle indagini. La sicurezza e l’incolumità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti sono per noi di prioritaria importanza”

Facchinetti aveva chiesto all’hotel di mettere a disposizione delle autorità i filmati delle telecamere. Nel caso in cui servisse, è chiaro adesso che l’hotel lo farebbe. Nel frattempo ieri sera anche Alessia Marcuzzi si è schierata con Facchinetti. I due hanno una figlia insieme e un buon rapporto oggi, così su Twitter la conduttrice ha invitato gli utenti a non scherzare sulla vicenda:

“Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale? Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te @frafacchinetti. #noallaviolenza”