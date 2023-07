Facchinetti, ira sulle molestie: “Mi fermai con una vergine, rispetto”

Francesco Facchinetti ha voluto raccontare un evento accadutogli in gioventù, per poi lanciare in messaggio a chi è genitore.

Francesco Facchinetti, parlando di recenti casi di cronaca che hanno visto come protagonisti giovani ragazzi, ha voluto raccontare ai suoi followers un’esperienza vissuta in gioventù. Francesco, infatti, ha spiegato di essersi fermato poco prima di avere un rapporto intimo con una giovane ragazza, in quanto vergine.

Il racconto di Francesco Facchinetti e il messaggio a chi è genitore

Il fatto si è svolto diversi anni fa, quando Francesco aveva all’incirca diciotto anni. A quel tempo era fidanzato con una ragazza della sua età che, tuttavia, non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto sessuale. Una sera, i due si trovarono a dormire insieme e si ubriacarono. “C’è stato un approccio” ha spiegato, probabilmente dovuto all’alcool che ha rimosso nella coppia alcuni freni inibitori.

Francesco si rese conto che, probabilmente, la ragazza si era ubriacata per la prima volta: “Ho capito che non era la situazione giusta” ha spiegato. Nonostante il desiderio, quindi, l’ex Dj ha compreso che, in quel momento, doveva fermarsi. In seguito, l’appello a tutti coloro che sono genitori: “Insegnate ai vostri figli che ci sono dei limiti“. Francesco ha quindi voluto lanciare un chiaro messaggio, utilizzando un ricordo della sua gioventù.

Francesco Facchinetti, chi è: la carriera musicale, televisiva e non solo

Francesco Facchinetti, figlio del noto cantante dei Pooh Roby Facchinetti, è un conduttore televisivo, cantautore e imprenditore. Raggiunse la notorietà nei primi anni duemila, sotto il nome di Dj Francesco. La canzone del capitano fu uno dei suoi singoli più celebri. Altro singolo importante fu quello inciso nel 2014, intitolato Conta, che entrò a far parte della colonna sonora della serie Rai Braccialetti Rossi. Nella seconda stagione di quest’ultima, venne utilizzato un altro singolo inciso da Francesco Facchinetti: L’inizio del mondo.

Nella sua carriera in televisione, Francesco ha avuto modo di prendere parte, a partire dal 2020, al programma su Rai 1 di Milly Carlucci intitolato Il cantante mascherato, nel ruolo di investigatore. Verrà confermato nella trasmissione anche per le tre edizioni successive.

Francesco Facchinetti vanta anche un’importante agenzia di management, con cui ha scoperto diverse personalità oggi note nel mondo dello spettacolo. Tra questi spiccano: Frank Matano, Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis, Irama, Elettra Lamborghini e i The Kolors.