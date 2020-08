Facchinetti ‘colpito’ da una grossa gaffe: “Allora chiamatemi Federico”

Svista tutta da ridere o tutta da piangere (fate voi!) su un noto quotidiano nazionale italiano che in un box in prima pagina ha clamorosamente sbagliato il nome di Francesco Facchinetti. No, non è che il titolo è apparso un piccolo refuso o c’è stata una virgola mancata: è stato proprio sbagliato l’intero nome. Così da Francesco in un attimo si è passati a Federico Facchinetti. Il manager, accortosi della gaffe, è balzato su Instagram, realizzando una serie di Stories e commentando la faccenda con ironia. D’altra parte l’agente è noto per la sua proverbiale simpatia (qualcun’altro al suo posto sicuramente non si sarebbe fatto una risata). Insomma, meglio sghignazzarci sopra, anche perché ormai la frittata è stata fatta essendo che la svista è stata fatta sul giornale cartaceo e non sul web (dove gli errori si possono correggere in un amen).

Francesco Facchinetti: “Chiamatemi Federico”

“Da oggi chiamatemi Federico”, ha dichiarato Facchinetti prima di mostrare la svista del titolista de Il Messaggero e continuare a fare dell’ironia sulla vicenda. Inoltre il manager ha cambiato veramente il suo nome su Instagram. Infatti ora campeggia Federico sul suo profilo e non più Francesco. Toni ben diversi invece quelli usati pochi giorni fa per commentare un episodio deprecabile di cui è stato vittima. Mentre era fermo a un semaforo, un uomo ha abbassato il finestrino e ha sputato sulla sua auto, insultandolo. Francesco lì per lì, invaso dalla rabbia per aver ricevuto della gratuita cattiveria, avrebbe voluto scendere dall’auto e risolvere la situazione in un altro modo. Solo l’intervento di un suo collega, che era in auto con lui, lo ha fatto calmare. Alla fine il manager ha lasciato perdere il maleducato, spiegando il fatto sui social.

The Facchinettis, Francesco e Wilma si raccontano

In questi giorni, su Real Time, è sbarcata la serie/reality The Facchinettis. Protagonisti del programma Francesco e la moglie Wilma Helena Faissol che si raccontano a 360 gradi innanzi alle telecamere. Al centro dello show c’è il rapporto di coppia e le dinamiche legate ai figli, oltre ai ritmi quotidiani di casa Facchinetti. Al progetto ha preso parte anche il padre di Francesco, Roby, l’ex cantante dei Pooh.