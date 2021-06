Fabrizio Pregliasco in tv, la moglie del virologo contraria: “È un p***a”

Continua la presenza massiccia dei virologi in tv. Da quando è esplosa la pandemia da Coronavirus gli esperti del settore hanno letteralmente inondato i palinsesti televisivi. Tra questi impossibile non menzionare Fabrizio Pregliasco, attuale Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, oltre che Ricercatore Confermato in Igiene Generale ed applicata all’Università degli Studi di Milano. È inoltre Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Roma.

A Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1, ha parlato Carolina Pellegrini, compagna da 18 anni di Fabrizio Pregliasco. A quanto pare i due non sono ancora convolati a nozze nonostante la lunga relazione. La Pellegrini si è detta del tutto contraria alla presenza eccessiva del “marito” sul piccolo schermo:

“Sono assolutamente contraria al fatto che vada in tv, specie in certi programmi. Se mi arrabbio? No, gli dico che è un p***a. Ma tanto lui mi risponde ‘tanto sai che faccio quello che voglio…”

Carolina Pellegrini ha inoltre ammesso che non è facile dormire accanto a un uomo cone Fabrizio Pregliasco. Si sveglia sempre all’alba, più precisamente alle cinque, ma durante la notte controlla spesso l’orologio. Una situazione non facile visto che pure la Pellegrini ha un sonno piuttosto leggero.

Nonostante l’intenso lavoro in ospedale e in televisione Fabrizio Pregliasco riesce a cenare con la compagna anche se una volta, come ricordato da Carolina Pellegrini, si è addormentato a tavola. Il più delle volte, invece, capita che il virologo crolli sul divano subito dopo aver mangiato.

Carolina Pellegrini ha inoltre spifferato di chiamare Fabrizio Pregliasco nell’intimità Fabri, Pregli oppure Gatto perché quando dorme si rannicchia tutto e si mette in posizioni particolari.

Chi è Fabrizio Pregliasco

Classe 1959, Fabrizio Pregliasco si è laureato in Medicina negli anni Ottanta. Si è specializzato prima in Igiene e Medicina Preventiva ad Orientamento in Sanità Pubblica e poi in Tossicologia. Nel 1987 ha iniziato la sua carriera alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS di Cesano Boscone, in provincia di Milano: dopo un’iniziale collaborazione in qualità di Assistente Medico Igienista, nel 1995 è diventato Direttore Sanitario.

Dal 2008 al 2015 ha ricoperto la carica di Direttore Scientifico e Responsabile del Servizio Igienistico-Organizzativo. Dal 2013 è Presidente Nazionale dell’ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e Vicepresidente di SAMI Samaritan International. Nel 2015 è diventato Direttore Sanitario d’Azienda dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, centro di riferimento nella malattia dell’apparato locomotore con un totale annuo di 3.300 interventi di chirurgia protesica e 1.000 interventi di artrodesi spinale.