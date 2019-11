Fabrizio Moro sta male, salta Domenica In: la promessa a Mara Venier

Perché Fabrizio Moro non è andato a Domenica In da Mara Venier

Brutte notizie per i fan di Fabrizio Moro. All’ultimo minuto il cantante romano non si è presentato a Domenica In, dove era atteso come ospite nella puntata in onda su Rai Uno domenica 10 novembre. L’artista è stato fermato da una febbre molto alta e per non evitare conseguenze in tour Moro ha preferito non presentarsi nel salotto di Mara Venier. Fabrizio ci ha tenuto però a inviare un video messaggio alla conduttrice veneziana, parecchio dispiaciuta per l’inconveniente. Il 44enne ha detto che sta cercando di recuperare le forze in vista della tournee che lo sta portando in giro per l’Italia in questi mesi. Ma Fabrizio ha voluto soprattutto fare una promessa importante alla Venier.

La promessa di Fabrizio Moro a Mara Venier a Domenica In

“Sto a riposo perché devo continuare il tour. Domani sarò a Catania mentre mercoledì a Firenze. E poi Brescia, Bologna, Torino ecc…quindi meglio non rischiare e guarire velocemente questa febbre”, ha spiegato Fabrizio Moro in un video messaggio inviato a Domenica In. “Mara ti voglio bene, ti prometto che appena finirà il tour sarò da te”, ha aggiunto il cantautore. “Vieni quando vuoi, amore della zia”, ha replicato la Venier.

Il tour di Fabrizio Moro va avanti fino a dicembre

Fabrizio Moro sarà in tour fino al prossimo 19 dicembre: l’ultima tappa è fissata al Teatro Ariston di Sanremo.