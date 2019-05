Fabrizio Moro, le speciali parole per Ermal Meta: “Ci siamo riconosciuti”

Fabrizio Moro a Domenica In: l’importante amicizia con Ermal Meta

Fabrizio Moro torna in tv per un’intervista con Mara Venier a Domenica In. Il cantante, uno dei più amati e conosciuti in Italia, si lascia andare e parla a cuore aperto della sua carriera. Alti e bassi hanno caratterizzato la vita lavorativa dell’artista, che non ha mai perso la fiducia nel suo talento. Fabrizio, infatti, si è ritrovato, inizialmente, molte porte chiuse in faccia. Nei primi anni 2000 lo abbandonò addirittura la Casa Discografica che lo stava seguendo. Ma non si è mai arreso e ha sempre tentato di conquistare il cuore degli italiani attraverso la sua musica, arrivando a raggiungere il suo obbiettivo. Oggi è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati nel panorama musicale italiano. Impossibile dimenticare la sua vittoria al Festival di Sanremo 2007, nella sezione Giovani, con il brano ‘Pensa‘. Ancora oggi sono in tanti a ricordare a memoria il testo di questo meraviglioso brano. Ed ecco che è arrivato il grande trionfo nel noto programma musicale, insieme a Ermal Meta. I due cantanti, insieme, hanno conquistato tutti con la canzone ‘Non mi avete fatto niente‘.

Fabrizio Moro, la prima cosa che si sono detti con Ermal Meta: “Siamo due sopravvissuti”

Parole molto belle quelle che Fabrizio riserva al suo amico Ermal a Domenica In. L’ex professore di Amici di Maria De Filippi ricorda di averlo incontrato per la prima volta durante il Festival di Sanremo 2017, quando lui cantava ‘Portami via‘ e Meta ‘Vietato Morire‘. Un incontro che ha permesso la nascita di un progetto molto importante, che li ha portati alla vittoria del noto programma musicale. “Ci siamo riconosciuti, ci siamo detti subito «siamo due sopravvissuti io e te». Il progetto è nato subito dopo”, confessa ora Moro. Parole importanti per il suo amico Ermal, con cui è nata una profonda amicizia. Oggi, Fabrizio definisce il suo collega come “un guerriero”. Entrambi hanno lottato per ottenere il successo nel mondo della musica e, dopo vari sacrifici, ci sono proprio riusciti!

Fabrizio Moro e il brano Pensa, con cui vinse la sezione Giovani del Festival di Sanremo

Fabrizio non può non ricordare il successo conquistato nel 2007, al Festival di Sanremo, con ‘Pensa’: “È una canzone molto più grande di me”. Un brano composto da un testo molto forte, che ha segnato in modo positivo la sua carriera. Ma Moro si lascia andare a Domenica In con il brano ‘Portami via’, dedicata a sua figlia. “Credo che la canzone d’amore più bella che io abbia scritto sia questa”, ammette Fabrizio.