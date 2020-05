Fabrizio Moro, confessioni dopo Covid-19: i figli, l’amore, la solitudine

News Fabrizio Moro, la libertà dopo il Covid-19: “Mi ha dato e tolto allo stesso tempo”

Fabrizio Moro ha recentemente rilasciato un’intervista a Silvia Gianatti per Vanity Fair e ha parlato non solo dei suoi nuovi progetti musicali ma anche di come ha vissuto la quarantena, del suo rapporto coi figli e con l’amore in generale. “Questa quarantena – ha raccontato il noto cantautore – mi ha dato e tolto allo stesso tempo. A livello emotivo e umano ho fatto un grande step in avanti perché prima pensavo che la libertà fosse costituita da cose più grandi, ho sempre pensato fosse collegata ad avere potere: economico, mediatico […] La libertà invece è questo nuovo significato che non mi toglierà più nessuno”. E sarà senz’altro uno dei motivi fondamentali dei suoi nuovi lavori. Con Vanity Fair Moro ha parlato anche di solitudine, e di come quest’ultima gli abbia permesso di concentrarsi maggiormente su sé stesso.

Fabrizio Moro figli: “Senza la musica sarei un genitore frustrato”

“Un mese – ha sottolineato – non è lungo. Ma se non sai quanto durerà ti fa sentire come se fossi in ostaggio, non sai se verrai rilasciato. Questo momento di appartenenza a me stesso mi ha fatto riflettere su tante cose e mi sono servite […] quando vieni privato delle piccole cose che fanno parte della tua quotidianità, ti trovi a riflettere su ciò che conta davvero”. I figli ad esempio. Che sono il suo senso della sua vita: “Loro due. E la musica. Di pari passo. Senza la musica non riuscirei a essere felice e sarei un genitore frustrato”. La sofferenza è stata immensa quando non è potuto stare con loro né con le persone a cui vuole bene a causa delle restrizioni imposte per la lotta al Coronavirus: “Quando è scoppiata la pandemia – ha raccontato – ero ancora in giro. Sono stato più di venti giorni in auto isolamento, chiuso dentro casa. Ho rivisto i miei figli dopo un mese, mia madre dopo due. Mi sono mancati gli amici. Ho un rapporto molto passionale con le persone che frequento. Non poterle vedere è stata dura”.

Fabrizio Moro compagna: “Sono single, sto diventando un rompi…lioni”

Infine parole importanti sull’amore che non gli è mancato: “Non ne ho avuto modo – ha precisato il cantautore –, sono single. Il mio problema è che mi innamoro, ma condividere la vita di coppia è molto complicato per chi mi sta accanto. Soprattutto perché andando avanti con gli anni sto diventando un rompi…lioni. È difficile, me ne rendo conto”. Come al solito, anche quando non parla di musica Moro ha sempre qualcosa di bello e interessante da dire; tutta l’intervista la trovare sul sito di Vanity Fair!