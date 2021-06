Fabrizio Gatta è diventato prete: nuova vita per l’ex conduttore Rai

L’ex conduttore Rai Fabrizio Gatta oggi è un prete. Il suo percorso di fede è cominciato qualche anno fa, prima entrava nelle case degli italiani alla guida di diverse trasmissioni Rai. Nella rubrica A lume di candela, Dagospia oggi ha confermato la nuova vita del conduttore. È stato un volto Rai per tanti e tanti anni, ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori fino al momento in cui si è accorto che il suo posto non era quello. La fede è stata più forte di tutto. Per cui da anni ormai Gatta non è più in televisione, ha lasciato il piccolo schermo per seguire la sua vocazione.

Dopo vent’anni di televisione, Fabrizio Gatta è diventato prete. Il giornalista ha conseguito una laurea in Teologia e oggi è un parroco della città di Sanremo. Una notizia che sta facendo il giro del Web in queste ore, ma che lui non ha mai nascosto. Anche sul suo profilo Twitter, infatti, si legge: “Giornalista. Ora ‘in cammino'”.

Chi è Fabrizio Gatta, il conduttore Rai diventato prete

Gatta è nato a Roma nel 1963, ha esordito su Rai Uno nel 1996 con il Concerto dell’Epifania e ne ha condotto ben otto edizioni consecutive; ha ripreso a condurlo nel 2010. Dal 1997 al 2002 ha fatto parte della squadra di Miss Italia, E poi ancora ha condotto il Dietro le quinte di Fantastica Italiana e la Festa della Mamma, accanto a Milly Carlucci. Nel corso della sua carriera, Gatta ha presentato insieme a diversi volti femminili, tra cui anche Manila Nazzaro e Roberta Capua.

Nel 2000 è stato il volto di alcuni collegamenti di Domenica In, intanto ha condotto anche Lineaverde-Sanremo in fiore e Lineabianca. Tra i suoi impegni televisivi per la Rai figurano anche Torno Sabato con Giorgio Panariello, Tutto benessere e ancora Uno Mattina e Raiuno spot. Per tredici anni ha condotto la notte di Capodanno per Rai Uno, ha lavorato anche per Rai International. Tra i suoi ultimi impegni in televisione ci sono Lineablu – dal 2002 al 2012 -, Uno Mattina week end, Lineaverde e Lineaverde Estate.

Fabrizio Gatta ha lasciato la tv nel 2013 per dedicarsi a un cammino sacerdotale. Ha conseguito la laurea in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana nel 2019, diventando prete presso la diocesi di Sanremo l’anno successivo.