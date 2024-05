Fabrizio Corona, riottenuto il passaporto: “Cambierò aria, lo merito”

Fabrizio Corona è tornato in possesso del suo passaporto e potrà tornare a viaggiare. L’annuncio è stato dato dallo stesso ex fotografo tramite un post ed una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. In queste si è scagliato anche contro le istituzioni e ha rivelato di voler abbandonare l’Italia per andare in America. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

L’ex fotografo Fabrizio Corona può riprendere a viaggiare per il mondo. I giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano hanno deciso lo scorso 19 aprile di non applicare alcuna sorveglianza speciale nei suoi confronti in quanto non è più considerato “socialmente pericoloso”. Di conseguenza Corona ha potuto riavere il suo passaporto. Ora non vede l’ora di poter andare in America così come ha scritto in un post condiviso con i suoi follower su Instagram, poi ripubblicato anche nelle storie. In particolare vorrebbe andare a Los Angeles o a Rio. Sempre all’interno dello stesso post, dopo aver espresso la sua felicità per aver riottenuto il documento, l’ex fotografo dei vip si è scagliato anche contro le istituzioni italiane.

Qui di seguito la storia pubblicata da Fabrizio Corona sul social network:

Di seguito, invece, il post sul passaporto condiviso oggi da Corona:

Come si può leggere, per lui questo passaporto è un “riconoscimento per tutte le battaglie e anche le ingiustizie” che ha dovuto subire. Il post comprende uno slide di foto e video. Si vedono dapprima due scatti del passaporto, uno in cui lo tiene in mano chiuso, l’altro in cui è ben aperto e visibile (con tanto di numero del documento in bella vista che non è molto prudente in quanto a privacy). Poi c’è una pagina di una rivista in cui si legge che diventerà presto di nuovo padre ed una foto insieme alla sua attuale fidanzata Sara Barbieri. Ci sono tre video, uno in cui si filma mentre fuma, l’altro in casa in mutande e uno dove si tuffa in piscina completamente svestito. Infine un vecchio scatto in cui tiene in braccio suo figlio Carlos, avuto dall’ex Nina Moric.

Sembra che ultimamente sia tornato il sereno per l’ex fotografo. Corona ha difatti recentemente scoperto che diventerà di nuovo padre. A riguardo si è dichiarato particolarmente felice e di sperare che sia una bambina, avendo già un figlio maschio.