Fabrizio Corona in tribunale, nuovi guai in vista? Cosa è successo

Ahi Ahi Ahi! Fabrizio Corona torna in tribunale. Nuovi guai in vista per il re dei paparazzi? Lui ha già dichiarato di volersene andare dall’Italia.

Fabrizio Corona non si ferma un momento, finito un guaio ne comincia un altro.

L’ex re dei paparazzi ha postato una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae in un’aula di tribunale e dato che per lui tutta la vita è un social, ha persino taggato il suo avvocato.

Gli altri influencer taggano gli amici nei locali più esclusivi, Corona il proprio avvocato nei palazzi di giustizia, a ognuno il suo!

Ma cosa sta succedendo?

Non sembrerebbe niente di buono: oggi infatti si tiene l’udienza in cui il giudice dovrà decidere se disporre o meno una sorveglianza speciale per un anno e sei mesi.

La Questura di Milano ha ritenuto il fotografo un ‘pericolo sociale’ e per questo ha richiesto che venisse sorvegliato per un anno e mezzo.

Corona aveva commentato la richiesta ritenendola non giusta, sentendosi trattato come un criminale.

‘Il mio sogno? Lasciare l’Italia. Gli scoop sul calcio? Tutto vero’ Corona si confessa

Per Fabrizio Corona ogni occasione è buona per poter dire la propria versione degli eventi.

Oggi non è stato da meno.

Infatti fuori dall’aula, prima dell’inizio dell’udienza, si è fermato per parlare con i giornalisti che lo avevano accerchiato.

Se oggi dovesse andare tutto bene, se il giudice firmerà per il fine pena potrò finalmente richiedere la restituzione del passaporto. Voglio lasciare l’Italia e andare in America. Là voglio girare dei documentari.

Ha confessato il fotografo alla stampa.

Poi è tornato a parlare della questione calcio-scommesse: una bomba che lui stesso aveva fatto scoppiare e ha fatto tremare tutto il sistema sportivo italiano e vedrebbe coinvolti nomi illustri della Serie A.

E’ tutto vero e il tempo mi darà ragione. Il calcio-scommesse sta continuando e la legge è lenta, ne risentiremo parlare molto presto

Poi annuncia

Non ho fatto tutti i nomi. Ci sono molti più coinvolti e verranno fuori, sono pezzi grossi.

Fossi nei panni dei pezzi grossi del mondo del calcio coinvolti nello scoop, io spererei che Corona venga assolto oggi, così magari si riprende il passaporto e se ne va in America a far documentari, ma ormai il paparazzo ci ha abituati al suo motto: Corona non perdona!