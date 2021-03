Fabrizio Corona in carcere: oggi ha sospeso lo sciopero della fame

By

In un’intervista rilasciata a Telelombardia Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute del suo assistito. L’ex marito di Nina Moric è tornato in carcere dopo aver trascorso alcuni giorni in un ospedale psichiatrico. Il legale ha ammesso che Corona è ancora molto provato psicologicamente. Ha però deciso di seguire il consiglio del suo collaboratore, ovvero interrompere lo sciopero della fame.

Ivano Chiesa ha preferito non svelare particolari circa i primi pasti dell’ex re dei paparazzi. Ma il legale ha sottolineato che Corona si è convinto a ricominciare a mangiare. Proprio come suggerito dal legale difensore, che ha commentato con un “meno male” la decisione di Corona.

Lo scorso 29 marzo Fabrizio Corona ha compiuto 47 anni. L’ex re dei paparazzi ha festeggiato il suo compleanno in una cella del carcere di Monza dove è stato trasferito dopo il ricovero nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Proprio in occasione di questa ricorrenza Corona ha ricevuto un supporto speciale.

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez e dunque ex suocera di Fabrizio, ha commentato il post che Gabriella, la madre di Corona ha voluto condividere sui social network nel giorno del suo compleanno. La Cozzani ha scritto di essere seriamente dispiaciuta per la vicenda e ha cercato con il suo messaggio di infondere coraggio alla sua ex consuocera.

Non è mancato l’appoggio di Belen Rodriguez, incinta dell’hair stylist Antonino Spinalbese. La soubrette argentina si è detta provata dall’intera vicenda che ha coinvolto il suo ex compagno e ha invitato chi di dovere ad aiutare Fabrizio ad affrontare le sue problematiche, che sono più serie che mai.

Perché Fabrizio Corona è tornato in carcere

A Fabrizio Corona sono stati revocati gli arresti domiciliari ottenuti nel 2019. Il motivo? Ai giudici non è piaciuta l’eccessiva sovraesposizione mediatica del figlio di Vittoria Corona, tra numerose apparizioni televisive, che hanno scatenato più di qualche polemica e querela.

Una situazione che ha gettato Corona nel totale sconforto: prima di essere portato via dalla sua abitazione si è tagliato i polsi e ha condiviso sui social network dei video inquietanti con il volto coperto di sangue.