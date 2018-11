Fabrizio Corona, Ilary Blasi e Totti: il messaggio che spiazza e accende la polemica

Fabrizio Corona scrive a Francesco Totti: il messaggio su Instagram che spiazza tutti

Oggi Fabrizio Corona ha scritto un messaggio a Francesco Totti, ma su Instagram. Le sue parole hanno spiazzato tutti ma hanno anche acceso la polemica, perché nessuno si aspettava queste parole di Corona su Totti. “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere. Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo”, ha scritto Corona poche ore fa sul suo profilo Instagram. Insieme a una foto del Pupone con addosso la maglia della Roma.

Corona, stima e rispetto per Totti e figli… ma Ilary Blasi?

Il messaggio prosegue e si conclude così: “Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli. La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile, le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti della cella 116, quel giorno durante la tua ultima partita, nel tuo stadio, con la tua maglia, mentre davi il tuo addio al calcio. Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli. #capitano”. E Ilary Blasi? Completamente tagliata fuori dal messaggio di stima e di rispetto verso il calciatore. Corona ha parlato solo di Totti e dei suoi figli, ha specificato bene e non ha fatto il nome di Ilary. Chiaramente tutti sappiamo bene perché, ma ha sorpreso anche il messaggio su Totti. Tra i commenti sono comparsi diverse critiche a Corona per il suo comportamento. Anche perché nelle scorse settimane non aveva speso belle parole sul marito di Ilary.

Corona attaccato e criticato: il messaggio per Totti non è piaciuto a tutti

Che sia stato un tifoso della Roma che difende il suo Capitano di sempre o un fan di Ilary che non ha gradito l’ennesimo attacco alla conduttrice, fatto sta che c’è stata una pioggia di critiche. “Lui doveva rispettarla lo stesso se rispetta il marito“, ha scritto qualcuno. “”Ma che parac**o che sei? Parli parli poi non fai niente. Hai capito che il capitano non si tocca e adesso scrivi sto post”, ha scritto invece qualcun altro. “Sciacquati la bocca prima di nominarlo”, “Sei solo chiacchere e distintivo… Chiacchiere e distintivo… Non sei nessuno… Solo chiacchiere…” come anche“Prima offendi e poi lo rispetti?”, si legge ancora tra i commenti. E ne troverete molti altri andando a sbirciare sul profilo Instagram di Corona.