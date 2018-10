Fabrizio Corona commenta il Gf Vip: ennesima frecciatina a Ilary Blasi (Video)

Corona commenta il Grande Fratello Vip: si parla di nuovo di lui in puntata e l’ex fotografo dice la sua

Fabrizio Corona, anche se indirettamente, è tornato ad essere uno dei protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Di lui, come molti avranno visto, si è parlato di nuovo durante la diretta questa sera, quando in confessionale sono state chiamate le Donatella per parlare insieme quanto è accaduto giovedì scorso durante il confronto tra Corona e Silvia Provvedi. A commentare questo momento di tv, pochi minuti fa, è intervenuto allora Fabrizio. “Stavo dormendo, ma mi hanno svegliato una marea di telefonate dicendomi che anche stasera ero ospite al Grande Fratello” ha esordito dicendo l’ex fotografo su Instagram stories “Ma non ero ospite […] Mi hanno detto che è come si avessero annunciato come ospite, insomma ero protagonista anche stasera”.

Fabrizio Corona: “Hanno rimandato in onda le immagini dell’altra volta, forse Ilary senza di me non ce la fa?”

Fabrizio Corona, sempre sul suo profilo Instagram, ha poi affermato: “Mi hanno criticato, attaccato, hanno detto che non sarei mai più andato in Mediaset, hanno detto che mi ero autoinvitato e hanno rimandato in onda le immagini dell’altra volta. Forse per ripetere i risultati dell’altra volta, quando in quella curva hanno superato i 4 milioni di telespettatori? O forse perché senza di me Ilary non ce la fa? Volevo io come al solito tutte le attenzioni, essere protagonista e anche oggi stranamente, dopo le partite, nel momento di maggiore ascolto, quando i telespettatori cambiano canale, lanciano e fanno un pezzo senza senso ripetendo”.

Fabrizio Corona: la dedica a Silvia Provvedi dopo la frecciatina a Ilary Blasi

Il tono ironico e sarcastico, alla fine, è stato messo da parte da Fabrizio Corona che, tranquillamente e senza troppi giri di parole, ha preferito chiudere i suoi video rivolgendo un dolce pensiero a Silvia Provvedi. “Li ringrazio, li saluto e sono contento per Silvia” ha affermato “Un abbraccio, buona notte”. Questo vuol dire che Fabrizio ha sepolto l’ascia di guerra? Staremo a vedere.