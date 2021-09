Fabrizio Corona: frecciatine gratuite a Del Piero, cosa ha scritto

By

Fabrizio Corona, ormai lo conosciamo molto bene, non le manda di certo a dire a nessuno. L’ex re dei paparazzi italiani, al di là del suo carattere fumantino di persona, è particolarmente cattivello anche sui social. Sul suo profilo Instagram, in particolare, Corona nelle scorse ore si è scagliato, in modo parecchio gratuito, nei confronti di Alessandro del Piero. Ma cosa ha detto esattamente?

Fabrizio Corona contro Alessandro del Piero su Instagram: ecco cos’ha scritto

Lo scontro che non ti aspetti, c’è da dire. Lo sportivo veneto punto di riferimento per anni della Juventus non si è mai reso protagonista di frecciatine o di siparietti televisivi trash. Eppure, nessuno (a quanto pare) può scampare dalle grinfie di Corona e del suo caratterino.

L’ex marito di Nina Moric, nelle scorse ore, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa dopo aver assistito ad un match non particolarmente brillante della sua squadra del cuore, l’Inter. Nel match contro l’Atalanta il team allenato da Simone Inzaghi se n’è tornato a casa con un 2-2 sul groppone, risultato commentato da Corona con un bel Vaffa social. A questo punto, preso dall’ira calcistica, Fabrizio Corona se l’è presa (anche) con Alessandro del Piero.

Ripostando un’immagine di Del Piero, Corona ha tenuto a sottolineare come lo sportivo avesse un anno meno di lui e fosse “gobbo”, uno degli insulti preferiti da parte degli hater della Juventus. Ma non finisce qui. Corona ha aggiunto alla Storia l’emoji dell’arcobaleno, come a voler sottolineare le sue convinzioni legate all’orientamento sessuale di Del Piero. Parole gratuite e soprattutto decisamente fuori contesto. Ma da parte del personaggio, diciamo, ormai ci potremmo aspettare davvero di tutto.

Proprio in tempi non sospetti, fra l’altro, il fotografo dei vip si è voluto togliere anche un’altra soddisfazione nei confronti di una sua nemica eccellente. Nei giorni scorsi, Corona ha gongolato nelle Stories pubblicando i risultati di share decisamente poco onorevoli ottenuti da Star in the star, il nuovo format condotto da Ilary Blasi. Con la conduttrice, evidentemente, Corona ce l’ha ancora a morte dopo il trappolone che la moglie di Totti gli aveva riservato al Grande Fratello Vip.